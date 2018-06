Aquarius | Salvini | Macron | ti do 9 mila migranti Video | Francia

Aquarius - esposto in Procura contro Salvini : Un esposto in Procura contro il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini. A decidere di presentarlo è stato oggi il giornalista ed ecologista Gianfranco Mascia, tra i fondatori dei partito dei Verdi e del Popolo Viola, che oggi si è presentato alla Procura di Roma per presentare un esposto contro Salvini non soltanto per il comportamento del ministro con la nave Aquarius.È stato lo stesso Mascia a spiegare in una nota il ...

Immigrazione : Mentana contro Macron dopo le critiche a Salvini sul caso Aquarius : Il caso della nave Aquarius, da giorni ferma nelle acque del Mediterraneo in quanto respinta sia da Malta che dall'Italia, con un carico di oltre seicento richiedenti asilo a bordo, provenienti da diverse regioni africane, continua a tenere banco a livello di politica internazionale, occupando anche oggi le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Il governo francese critica l'operato dell'Italia: 'Vomitevole e immondo' Grande eco mediatica ...

Aquarius - Matteo Salvini risponde a Emmanuel Macron : 'Domani eccoti i 6000 migranti che hai promesso di prendere' : Dopo cena, da Lilli Gruber , arriva anche la risposta di Matteo Salvini a Emmanuel Macron sul caso Aquarius . Ospite di Otto e mezzo su La7, il ministro degli Interni parla ovviamente di immigrazione ...

Aquarius - Salvini : “Con Conte e Di Maio perfetta sintonia. Macron? Parigi si doveva prendere 9mila persone - non 600” : Sulla linea per la gestione dei flussi migratori “c’è perfetta sintonia” nel governo e in particolare con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Lo assicura il ministro dell’Interno Matteo Salvini che aggiunge che “sui migranti si tratta di buonsenso non di linea dura”. Il capo del Viminale, intervistato da Lilli Gruber a Otto e mezzo, ha ribadito la linea: “Delle navi ong non ce n’è una italiana. Non si ...

Aquarius - Macron contro Salvini : 'Italia cinica e irresponsabile'. Palazzo Chigi : no a lezioni ipocrite. Merkel : senza unità l'Ue esplode : Italia sotto attacco degli altri paesi europei dopo lo stop alla nave Aquarius con a bordo 629 persone. I migranti intanto raggiungeranno Valencia, dopo l'offerta del governo spagnolo, ma a bordo di ...

"Aquarius - l'Italia non rischia Dalla Spagna giochetti politici" "Salvini? Può fare bene se..." : INTERVISTA/ Giuseppe Nesi, giurista ed ex consigliere delle Nazioni Unite, analizza la vicenda Aquarius: "La Spagna non può accusare l'Italia. Il governo Conte può fare cose importanti se cerca cooperazione e non chiusura" Segui su affaritaliani.it

Caso Aquarius - conseguenze penali per il governo : rischio condanna internazionale. Esposto in procura contro Matteo Salvini : tutti i dettagli : È scontro aperto sulla vicenda della nave Aquarius che sta muovendo verso la Spagna con a bordo i 629 migranti. Al centro di tutto c’è l’effetto della chiusura dei porti italiani su disposizione di Matteo Salvini e Danilo Toninelli – rispettivamente ministro dell’Interno e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture – che potrebbe causare conseguenze penali e portare il governo italiano sul banco degli imputati. Sì, la ...

Aquarius - Salvini : “Grazie all’Italia in Europa si cambia” : Aquarius, Salvini: “Grazie all’Italia in Europa si cambia” Aquarius, Salvini: “Grazie all’Italia in Europa si cambia” Continua a leggere L'articolo Aquarius, Salvini: “Grazie all’Italia in Europa si cambia” proviene da NewsGo.

