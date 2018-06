Aquarius | Salvini | “Macron si scusi” Conte minaccia di annullare la sua visita a Parigi

Aquarius - braccio di ferro Roma-Parigi. Salvini 'I francesi si scusino o Conte non andrà da Macron'. Il premier francese 'Lavoriamo con l ... : L'incontro di oggi a Parigi fra i due ministri dell'Economia era la prima tappa di un mini-tour europeo programmato 'per avviare un dialogo costruttivo e aprire un confronto sulla governance europea ...

Aquarius - Erri De Luca : “Salvini? Delirio di impotenza. Siamo il Paese dei Pulcinella che si spaventano delle lumache” : “Aquarius? La mossa di Salvini non è affatto una strategia del ricatto, ma un Delirio di impotenza nei confronti di una manifestazione di flussi migratori che durano da più di 20 anni, che non sono governati e che non sono effettivamente governabili”. Sono le parole dello scrittore Erri De Luca, ospite di Omnibus, su La7. “Quella di Salvini è una dichiarazione di impotenza” – spiega – “con una posizione ...

Aquarius - Varoufakis : “Momento fascista nella storia d’Italia. Colpa dell’Europa se uno come Salvini è al potere” : “Questo è un momento fascista nella storia dell’Italia e dell’Europa”. A dirlo, dopo la vicenda Aquarius, è l’economista greco ed ex ministro delle Finanze Yanis Varoufakis, a Milano per presentare il partito politico europeo DiEM25, insieme a Luigi De Magistris, Federico Pizzarotti, Lorenzo Marsili e Inna Shevchenko. L'articolo Aquarius, Varoufakis: “Momento fascista nella storia d’Italia. Colpa ...

Aquarius - tensione Italia-Francia : Salvini chiede le scuse - Tria cancella l'incontro a Parigi : 13.50 - La crisi diplomatica tra Francia e Italia sembra essersi aggravata ulteriormente. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si era già espresso duramente durante il suo intervento di stamattina al Senato, ma ha poi rincarato la dose anticipando che se la Francia non fornirà le scuse ufficiali, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fa bene ad annullare il suo viaggio a Parigi in programma per venerdì 15 giugno.La Presidenza del ...

Caso Aquarius - il ministro Tria rimanda il viaggio a Parigi. Salvini : “Macron si scusi” : È rottura fra Italia e Francia in tema di migranti. Dopo le parole di Matteo Salvini durante l’informativa su Aquarius al Senato, è arrivata la cancellazione dell’incontro fra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e il ministro francese Bruno La Maire in programma per oggi a Parigi. Lo hanno riferito fonti del Mef, spiegando che la decisione...

Salvini detta la linea in Europa Con Aquarius ha azzerato il M5s Adieu Macron - solo la Lega ha alleati : Con la vicenda Aquarius Salvini ha preso il timone del governo nei rapporti con l'Europa. E mentre lui ha molti alleati, il M5s è rimasto solo. Ora è costretto a seguirlo oppure sarà azzerato Segui su affaritaliani.it

Aquarius - Pinotti (Pd) : “Non è Conte a guidare il governo ma Salvini : non ha esitato a prendere in ostaggio 600 persone” : “Avevamo chiesto che in Aula venisse a riferire il presidente del Consiglio a cui spetta di fare sintesi nel governo ma che finora è rimasto in un silenzio assordante. Ne dobbiamo dedurre che è il governo Salvini e non Conte che oggi guida l’Italia. E lei, Salvini, non ha esitato a prendere in ostaggio 600 persone disperate per farsi sentire al tavolo europeo”. Lo dice Roberta Pinotti parlando a nome del Pd in Senato, nel ...

Aquarius - SALVINI : "MACRON - TI DO 9 MILA MIGRANTI"/ Video - "voglio salvare vite" - Iwobi "Francia - no lezioni" : AQUARIUS, SALVINI: "Macron, ti do 9 MILA migranti". Il ministro dell'Interno attacca la Francia dopo le critiche delle ultime ore, ecco l'appello al presidente transalpino(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 13:00:00 GMT)

Aquarius - Salvini : «La Francia si scusi» : Il ministro dell’Interno riferisce sulla situazione che si è venuta a creare con la chiusura dei porti italiani alla nave di profughi dalla Libia. Intanto si apre anche un caso diplomatico con Parigi

Immigrazione : Mentana contro Macron dopo le critiche a Salvini sul caso Aquarius : Il caso della nave Aquarius, da giorni ferma nelle acque del Mediterraneo in quanto respinta sia da Malta che dall'Italia, con un carico di oltre seicento richiedenti asilo a bordo, provenienti da diverse regioni africane, continua a tenere banco a livello di politica internazionale, occupando anche oggi le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Il governo francese critica l'operato dell'Italia: 'Vomitevole e immondo' Grande eco mediatica ...

Aquarius - bagarre in aula contro Salvini. Il Ministro : “Non mi dà fastidio Macron - figuriamoci dei cartelli. Alzateli pure” : Il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha riferito in Senato sul caso Aquarius. Quando ha detto di non voler più vedere bambini morti in mare, dai banchi dell’opposizione si sono levate proteste e cartelli contro il leader della Lega. La presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Alberti Casellati, è intervenuta più volte per sedare i senatori. “Non mi dà fastidio Macron, figuriamoci dei cartelli, Alzateli pure” ha ...