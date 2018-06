Aquarius | Prodi | “Intollerabili parole di Macron Governo Conte? Con astuzia si occupa di

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 giugno 2018) “Ribadisco il giusto e condiviso sdegno per le dichiarazioni francesi. Se ilfrancese intendeva unificare le forze politiche italiane su un punto, c’è proprio riuscito”. Sono lepronunciate ai microfoni di InBlu Radio dall’ex presidente del Consiglio. Romano, a proposito delle discusse dichiarazioni del presidente francesee del suo partito En Marche sul casoe sull’Italia. “Dire quello che ha dettoè intollerabile” – continua – “soprattutto se si pensa che è un Paese che ha causato l’inizio di questa tragedia. La guerra in Libia l’ha fatta la Francia. Noi ci siamo incredibilmente accodati, non ho mai visto qualcuno fare una guerra contro se stessi e i propri interessi. La Francia in questi anni ha gestito le cose in Libia con iniziative assolutamente proprie, non curandosi degli ...