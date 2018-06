Aquarius | Prodi contro Macron | “Parole intollerabili | la guerra in Libia l’ha fatta la

La stretta di Salvini sui migranti : 'L' Aquarius approdi a Malta'. La replica : 'non ci compete' : Il ministro dell'Interno alza la voce sui migranti e chiude i porti italiani alla nave della ong Sos mediterranee con 629 persone a bordo. 'Da oggi anche l'Italia comincia a dire no al traffico di ...

La stretta di Salvini sui migranti : 'L' Aquarius approdi a Malta'. La replica : 'non ci compete' : Salvini alza la voce sui migranti e chiude i porti italiani alla nave della ong sos mediterranee con 629 persone a bordo. Il ministro dell'interno: 'da oggi anche l'italia comincia a dire no al ...

Migranti - Salvini : 'La nave Aquarius approdi a Malta - non in Italia' : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha inviato una lettera urgente alle autorità di Malta per chiedere di far approdare a La Valletta la nave Aquarius con 629 Migranti a bordo . "Quello è il ...