Aquarius | Moavero alla Francia | «Accuse compromettono relazioni»

Aquarius : Moavero durissimo con l'ambasciata francese : Aggiornamento ore 12:26 - Il ministero degli Esteri ha appena diramato un comunicato dai toni molto duri, eccolo:"Il Ministro degli affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha convocato questa mattina alla Farnesina l’ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset e, data la sua assenza da Roma, ha ricevuto l’Incaricata d’Affari, Claire Anne Raulin. Il Ministro degli affari esteri ha comunicato che il ...

