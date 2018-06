Aquarius | Macron non si scusa | Conte orientato a rinviare il vertice

Caso Aquarius - Macron : “Non chiedo scusa a chi provoca”. Conte orientato a non andare a Parigi : Manca l’ufficialità ma «al momento non ci sono le condizioni» per il viaggio a Parigi e per l’incontro con il presidente francese Emmanuel Macron. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, tiene la linea dura dopo le polemiche sul fronte immigrazione, scaturite dal Caso dell’imbarcazione Aquarius. Quello che filtra, alla fine di un pomerig...

Aquarius - Macron non si scusa : «Non posso dare ragione a chi provoca». E Conte rinuncia al viaggio a Parigi : Il ministro dell’Interno torna sul caso della nave con a borso 629migranti: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia». E Conte rinuncia alla visita prevista per venerdì a Parigi

Aquarius - l’Italia non perdona Macron : «O si scusa o Conte non andrà a Parigi». Merkel : «Non lasciamo Roma da sola» : Il ministro dell’Interno riferisce sulla chiusura dei porti italiani alla nave di profughi dalla Libia. Intanto si apre anche un caso diplomatico con la Francia: il ministro Tria cancella il bilaterale e il premier minaccia di annullare il suo viaggio

Aquarius - Prodi : “Intollerabili parole di Macron. Governo Conte? Con astuzia si occupa di temi non economici” : “Ribadisco il giusto e condiviso sdegno per le dichiarazioni francesi. Se il Governo francese intendeva unificare le forze politiche italiane su un punto, c’è proprio riuscito”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di InBlu Radio dall’ex presidente del Consiglio. Romano Prodi, a proposito delle discusse dichiarazioni del presidente francese Macron e del suo partito En Marche sul caso Aquarius e sull’Italia. ...

Caso Aquarius - scontro Italia-Francia. Conte : “Se Macron non si scusa - niente incontro a Parigi”. L’Eliseo : “Nessuno ce le ha chieste” : È rottura fra Italia e Francia in tema di migranti. Dopo le parole di Matteo Salvini durante l’informativa su Aquarius al Senato, è arrivata prima la cancellazione dell’incontro fra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e il ministro francese Bruno La Maire in programma per oggi a Parigi, poi la replica del premier Giuseppe Conte: «Nessun du...

