Aquarius | l’Italia non perdona Macron

Aquarius verso Valencia - Parigi critica l'Italia | Ue : "Migrazione mette in pericolo il progetto europeo"

Aquarius - Francia e Spagna contro l’Italia. Conte : ?no a lezioni ipocrite da Parigi : Secondo la ong 129 persone rimarranno a bordo della Aquarius. Il ministro delle Infrastrutture Toninelli: vedette e navi per portarli verso Valencia...

Aquarius - Salvini : "Grazie all'Italia in Europa si cambia"

Aquarius - Parigi e Madrid criticano l'Italia | Ue : "Migrazione mette in pericolo il progetto europeo"

In corso il trasbordo dei migranti dall’Aquarius - Francia e Spagna attaccano l’Italia. L’Ue frena : È iniziato il trasbordo che porterà i migranti in viaggio sulla nave Aquarius verso la Spagna. L’annuncio arriva da Medici Senza Frontiere che coordina i lavori di soccorso nel Mediterraneo e viene confermato dal ministro per le infrastrutture Danilo Toninelli. Circa 500 naufraghi a bordo dell’Aquarius saranno trasferiti «su navi italiane e con...

Aquarius - Liliana Segre : “La responsabilità è dell’Europa. L’Italia è stata lasciata sola ed è una vergogna” : “Meno male che c’è qualcuno che non dice no. Quando si dice no bisogna prendersi le responsabilità di questo no. L’Italia è stata lasciata sola e questa è la vergogna dell’Europa. Sono stati molti di più quelli che hanno chiuso, rispetto a quelli che hanno aperto. Quando si è soli ad aprire la porta, possono succedere tante cose. La responsabilità credo sia dell’Europa. Quando c’è l’Unione Europea, ...

Aquarius - i profughi verso Valencia. Macron : «Dall’Italia cinismo». La Spagna : «Rischio responsabilità penali» : Il capo del Viminale Salvini riferirà domani in Senato sul caso della nave senza approdo, ma intanto Parigi e Madrid criticano duramente il nostro Paese

Aquarius - critiche all’Italia da Francia e Spagna. Macron : cinica. Madrid : rischi penali : Lo annuncia Sos Mediterranée, lo conferma il ministro Toninelli e fornisce i dettagli Medici senza Frontiere. 500 naufraghi a bordo dell’Aquarius saranno trasferiti «su navi italiane e condotti a Valencia» nel giro di quattro giorni. La Ong, a cui appartiene l’imbarcazione, afferma che è questo il piano predisposto dal Mrcc (Maritime Rescue Coordi...

Aquarius - Mussolini : “L’Italia ha alzato la voce. Salvini ha fatto bene - qui in Europa ora sono tutti sconvolti” : “La Francia lo aveva già fatto e non mi pare sia successo niente. Quanto fatto da Salvini è una cosa straordinaria. E’ un punto e a capo attorno a tutto a quello che riguarda l’immigrazione. Adesso qui sono stravolti, tutti hanno paura che l’Italia non sia più l’hotspot di tutti. L’Italia ha alzato la voce e Salvini ha fatto bene”. Così l’eurodeputata del PPE, Alessandra Mussolini, sulla questione ...

Aquarius - Asgi : “Salvini gioca d’azzardo - se accade qualcosa a un migrante l’Italia rischia. Vicenda rivela debolezza dell’Ue” : “Quanta confusione su questa Vicenda. Malta, per dire, non ha violato alcunché e l’Italia, semmai, si è avventurata in un vicolo cieco da cui solo il provvidenziale intervento della Spagna ci ha tirati fuori. Qualcuno ora potrà cantare vittoria dal punto di vista politico, ma ha giocato d’azzardo perché ci stava portando verso un gravissimo vicolo cieco”. Gianfranco Schiavone è il vice presidente dell’Associazione studi giuridici ...

Aquarius - Fico : “L’Italia non può gestire questa situazione da sola. L’Europa ci deve aiutare” : “È da molto che l’Italia chiede solidarietà alL’Europa”. Commenta così il presidente della Camera, Roberto Fico, la vicenda dei migranti lasciati in mare dopo che il governo ha chiuso i porti alla nave Aquarius. “L’Italia è stato ed è un Paese accogliente per tradizione – ha aggiunto Fico, in visita alla tendopoli di San Ferdinando – il fatto che la Spagna abbia accettato l’idea di una solidarietà nel Mediterraneo più collettiva è ...

Aquarius - ‘Hanno fame e freddo - aiutateli’. Brindisi accolse 27mila migranti - l’Italia può salvarne 629 : Ricordo mia madre che scaldava il latte, le centinaia di biberon nelle ceste di vimini e le corse verso la stazione marittima dove quelle migliaia di disperati avevano trovato posto sui carri per il trasporto delle auto sui quali riposavano, riparati dai teli in cellophane. Ricordo quando aprimmo il garage condominiale, i chili di pasta cucinati in ogni cucina di ogni casa e i pentoloni portati dove le tavolate sfamavano centinaia di albanesi ...

Nave Aquarius nel Mediterraneo con 630 migranti a bordo - Salvini : “A Malta o l’Italia chiuderà i porti ” : Il Viminale non autorizzerà l’attracco in un porto italiano della Nave Aquarius, che si trova a 43 miglia dalle coste maltesi con a bordo 629 migranti salvati nella notte. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha scritto una lettera urgente, ancora senza risposta, chiedendo alle autorità della Valletta di autorizzare lo sbarco dei profughi, ...