Aquarius | l' Italia chiede le scuse della Francia | Macron | ' Lavoriamo insieme'

Caso Aquarius - è sconto Italia-Francia. Conte : “Se Macron non si scusa - niente incontro a Parigi”. L’Eliseo : “Nessuno ce le ha chieste” : È rottura fra Italia e Francia in tema di migranti. Dopo le parole di Matteo Salvini durante l’informativa su Aquarius al Senato, è arrivata prima la cancellazione dell’incontro fra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e il ministro francese Bruno La Maire in programma per oggi a Parigi, poi la replica del premier Giuseppe Conte: «Nessun du...

Aquarius - Varoufakis : “Momento fascista nella storia d’Italia. Colpa dell’Europa se uno come Salvini è al potere” : “Questo è un momento fascista nella storia dell’Italia e dell’Europa”. A dirlo, dopo la vicenda Aquarius, è l’economista greco ed ex ministro delle Finanze Yanis Varoufakis, a Milano per presentare il partito politico europeo DiEM25, insieme a Luigi De Magistris, Federico Pizzarotti, Lorenzo Marsili e Inna Shevchenko. L'articolo Aquarius, Varoufakis: “Momento fascista nella storia d’Italia. Colpa ...

Aquarius - tensione Italia-Francia : Salvini chiede le scuse - Tria cancella l'incontro a Parigi : 13.50 - La crisi diplomatica tra Francia e Italia sembra essersi aggravata ulteriormente. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si era già espresso duramente durante il suo intervento di stamattina al Senato, ma ha poi rincarato la dose anticipando che se la Francia non fornirà le scuse ufficiali, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fa bene ad annullare il suo viaggio a Parigi in programma per venerdì 15 giugno.La Presidenza del ...

Aquarius - una parte dei migranti a Valencia con navi italiane : 17.47 - Palazzo Chigi ha risposto con una nota alle accuse proveniente dalla Francia (Qui il testo)16.08 - Sophie Beau, vicepresidente di SOS MEDITERRANEE, ha fatto il punto della situazione: "Anche se questa è ben lungi dall’essere la soluzione migliore per le persone salvate, siamo sollevati dal fatto che una soluzione sia stata finalmente trovata per consentire l’approdo di 629 tra uomini, donne e bambini in un luogo sicuro in Spagna. ...

Italia e Francia continuano a litigare sulla nave Aquarius : Il ministro degli Esteri Italiano ha convocato l'ambasciatore francese in Italia: vuole delle spiegazioni sulle parole molto dure usata dalla Francia negli ultimi giorni The post Italia e Francia continuano a litigare sulla nave Aquarius appeared first on Il Post.

Aquarius - Travaglio : “Evento drammatico. Conte spieghi in tv a italiani - non affidi tutto alla propaganda di Salvini” : “Aquarius? È un evento drammatico che andrebbe trattato come tale. Ci vorrebbe una dichiarazione del presidente del Consiglio Conte in televisione per spiegare agli italiani il senso di quel gesto e la strategia che intende perseguire l’Italia a livello diplomatico con l’Europa e con la Nato, soprattutto dopo il vertice che lo ha visto amoreggiare con Trump”. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, ...

Aquarius - Francia al Governo italiano : "Vomitevole". Palazzo Chigi : "Non accettiamo lezioni". Vertice Macron-Conte a rischio? : 22.14 - Rapporti tesi tra Italia e Francia sulla gestione dei flussi migratori in seguito al caso Aquarius, al punto che il Vertice italo-francese tra Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron, previsto per venerdì a Parigi, viene messo in forse, secondo Repubblica, da "ambienti di Palazzo Chigi". E se Francia e Spagna criticano aspramente la scelta del Governo italiano di non accogliere la nave Aquarius con a bordo 629 migranti in difficolta, è ...

Aquarius - la Francia : Italia vomitevole Conte : Aspetto una telefonata di scuse : Un'intesa, quella con Washington, che si è saldata sulla Russia e in parte anche sul più morbido atteggiamento verso la politica commerciale della Casa Bianca sui dazi, ma che ha un senso strategico ...