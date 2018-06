Aquarius | la Marina libica sta con il governo Conte | “Finalmente l’Italia si è svegliata”

La Marina mette a tacere la Aquarius . E porta i migranti in Spagna : Nonostante la disponibilità della Spagna , la nave Aquarius con a bordo 629 migranti sembra non aver intenzione di muoversi dalle acque tra Malta e l'Italia. La Ong Sos Mediterranée si appella al maltempo in arrivo nel Mediterraneo, che rende "non sicura" la navigazione verso Valencia.Ma ora arriva un'altra offerta: anche la Corsica si è detta disponibile a ospitare i migranti . Il presidente del consiglio esecutivo dell'isola francese, Gille ...

Aquarius - la marina maltese fornisce cibo e bevande : “Ma basteranno per un solo pasto” : La nave Aquarius, con a bordo 629 migranti, resta ferma in mare tra Malta e Italia in attesa di istruzione dalle autorità per sapere se dirigersi in Spagna, dove dovrebbe approdare. La marina maltese ha fornito cibo e acqua, ma le scorte saranno sufficienti solo per un altro pasto domani, mentre il viaggio verso Valencia potrebbe essere ancora lungo.Continua a leggere