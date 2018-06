Aquarius - Francia al Governo italiano : "Vomitevole". Palazzo Chigi : "Non accettiamo lezioni". Vertice Macron-Conte a rischio? : 22.14 - Rapporti tesi tra Italia e Francia sulla gestione dei flussi migratori in seguito al caso Aquarius, al punto che il Vertice italo-francese tra Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron, previsto per venerdì a Parigi, viene messo in forse, secondo Repubblica, da "ambienti di Palazzo Chigi". E se Francia e Spagna criticano aspramente la scelta del Governo italiano di non accogliere la nave Aquarius con a bordo 629 migranti in difficolta, è ...

Nave Aquarius - Salvini riferisce in Senato. Scontro Italia-Francia - : Atteso in mattinata l'intervento del Ministro dell'Interno. Non si placa la polemica con Macron. Intanto la Nave ha lasciato le coste maltesi ed è diretta verso Valencia

Aquarius - la Francia : Italia vomitevole Conte : Aspetto una telefonata di scuse : Un'intesa, quella con Washington, che si è saldata sulla Russia e in parte anche sul più morbido atteggiamento verso la politica commerciale della Casa Bianca sui dazi, ma che ha un senso strategico ...

Aquarius : Francia e Spagna criticano Roma sui migranti - Premier Conte : 'Ipocriti' - Tajani : 'Ue a rischio' : Lo scontro tra Italia è Francia è durissimo e senza precedenti. Parigi accusa Roma di "cinismo e irresponsabilita'" sulla vicenda dell'Aquarius e arriva a definire l'atteggiamento del governo "...

Aquarius - la Francia : Italia vomitevole : Il premier Italiano avrebbe dovuto incontrare Macron, ma le accuse per la vicenda della nave Aquarius hanno compromesso i rapporti

Aquarius - Salvini : "Macron - ti do 9 mila migranti"/ Video - "Francia respinge donne incinte e bambini" : Aquarius, Salvini: "Macron, ti do 9 mila migranti". Il ministro dell'Interno attacca la Francia dopo le critiche delle ultime ore, ecco l'appello al presidente transalpino(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 00:45:00 GMT)

Migranti - Aquarius verso Valencia Scontro Francia-Italia sui migranti Parigi : "Italia cinica e vomitevole" : Durissimo giudizio espresso dal portavoce di En Marche, il partito del presidente Macron. Madrid giudica il comportamento dell’Italia «passibile di violazioni penali». La cancelliera: «Europa risponda in modo unitario»

Aquarius - Francia e Spagna contro l’Italia. Conte : ?no a lezioni ipocrite da Parigi : Secondo la ong 129 persone rimarranno a bordo della Aquarius. Il ministro delle Infrastrutture Toninelli: vedette e navi per portarli verso Valencia...

Aquarius - trasferiti 280 migranti su navi italiane/ Ultime notizie - P. Chigi “Spagna solidale - Francia cinica” : migranti, Aquarius in Spagna con navi italiane. Imbarcazioni della Marina e della Guardia Costiera accompagneranno i naufraghi fino a Valencia. Ma il viaggio è rischioso...(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:00:00 GMT)

Aquarius - la Francia a muso duro : "La linea dell'Italia fa vomitare". Di Maio : "Proprio loro?" : La linea tenuta dal governo italiano sul caso Aquarius "fa vomitare". A dirlo, nel corso di un’intervista all’emittente francese Public Sénat, è stato il portavoce di En Marche...

Aquarius - Francia all'Italia : "Vomitevole"<br>Palazzo Chigi : "Non accettiamo lezioni" : Dopo qualche ora di riflessione è arrivata la risposta del Governo Italiano alle dichiarazioni provenienti dalla Francia sul caso Aquarius. Palazzo Chigi ha diffuso una nota, con la quale ha definito "ipocriti" gli interventi di Macron e del suo deputato Attal: "Le dichiarazioni intorno alla vicenda Aquarius che arrivano dalla Francia sono sorprendenti e denunciano una grave mancanza di informazioni su ciò che sta realmente accadendo. ...