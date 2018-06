Aquarius in viaggio verso Valencia scortata dalle nostre navi

Catania - arrivata la nave Diciotti con a bordo 932 migranti | La Aquarius in viaggio verso Valencia : La nave della Guardia costiera italiana, con a bordo 932 migranti salvati durante 7 operazioni di soccorso al largo della Liba, è arrivata nel porto di Catania. Intanto per la Aquarius è ripreso il viaggio verso la Spagna: se il meteo "aiuta" l'approdo è previsto non prima di sabato pomeriggio