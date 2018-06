Aquarius | il ministro Moavero chiama l' ambasciatore francese e lui non si presenta

Aquarius - Tria annulla incontro di oggi a Parigi con ministro... : Il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ha annullato l'incontro previsto per oggi a Parigi con il suo omologo francese Bruno Le Maire.

Caso Aquarius - Salvini contro Macron : “Passi ai fatti e si scusi”. E il ministro Tria annulla l’incontro a Parigi : È rottura fra Italia e Francia in tema di migranti. Dure le parole di Matteo Salvini durante l’informativa su Aquarius al Senato, ancor più forte l’annullamento dell’incontro fra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e il ministro francese Bruno La Maire in programma per oggi. Lo hanno riferito fonti del Mef, spiegando che la decisione è stata...

Aquarius - bagarre in aula contro Salvini. Il Ministro : “Non mi dà fastidio Macron - figuriamoci dei cartelli. Alzateli pure” : Il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha riferito in Senato sul caso Aquarius. Quando ha detto di non voler più vedere bambini morti in mare, dai banchi dell’opposizione si sono levate proteste e cartelli contro il leader della Lega. La presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Alberti Casellati, è intervenuta più volte per sedare i senatori. “Non mi dà fastidio Macron, figuriamoci dei cartelli, Alzateli pure” ha ...

Aquarius - il governo Conte fa sul serio contro la Francia. Il ministro Moavero convoca l'ambasciatore : Italia contro Francia , il governo di Giuseppe Conte fa sul serio. Dopo le dure parole del premier contro Emmanuel Macron , il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi , un tranquillo tecnico '...

Aquarius - ministro Moavero convoca ambasciatore di Francia : Roma, 13 giu. , askanews, 'A seguito delle dichiarazioni rilasciate ieri a Parigi sulla vicenda Aquarius, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha ...

Aquarius - ministro Spagna : “Italia rischia responsabilità penali” : Aquarius, ministro Spagna: “Italia rischia responsabilità penali” Aquarius, ministro Spagna: “Italia rischia responsabilità penali” Continua a leggere L'articolo Aquarius, ministro Spagna: “Italia rischia responsabilità penali” proviene da NewsGo.

Migranti : ministro Esteri Francia - Italia riveda posizione su Aquarius : Roma, (AdnKronos) – “Medici senza Frontiere e l’ong Sos Mediterranee dicono che i tempi di transito della nave Aquarius verso Valencia sono troppo lunghi rispetto alla situazione umanitaria” a bordo della nave. “La nave si trova a 25 miglia dalle coste siciliane e a 27 miglia da Malta: chiediamo ufficialmente alle autorità Italiane di rivedere la propria posizione e di accogliere i rifugiati che si trovano a bordo ...

Migranti : ministro Esteri Francia - Italia riveda posizione su Aquarius : Roma, (AdnKronos) – “Medici senza Frontiere e l’ong Sos Mediterranee dicono che i tempi di transito della nave Aquarius verso Valencia sono troppo lunghi rispetto alla situazione umanitaria” a bordo della nave. “La nave si trova a 25 miglia dalle coste siciliane e a 27 miglia da Malta: chiediamo ufficialmente alle autorità Italiane di rivedere la propria posizione e di accogliere i rifugiati che si trovano a bordo ...

Aquarius - Librandi (Pd) : “Salvini? Un incapace che fa guerra alle Ong e ha un ministro che fa paura come Savona” : “In questo momento c’è un attacco ai migranti da parte di questo ministro dell’Interno incapace, che è Salvini. Vuole combattere le Ong e poi mette nel governo uno che fa parte della grande finanza e che mi fa paura solo a pensare. Parlo di un certo ministro Paolo Savona”. Così a Coffee Break (La7) si pronuncia sul caso Aquarius il deputato del Pd, Gianfranco Librandi, il quale loda l’operato del precedente titolare del Viminale: “Gli immigrati ...

Aquarius - Verdi presentano esposto a pm Roma contro ministro Salvini : Roma, 12 giu. , askanews, - Un esposto contro la decisione del ministro degli Interni, Matteo Salvini, di chiudere i porti italiani per la nave Aquarius è stato depositato oggi in procura a Roma da ...

Aquarius - Verdi presentano esposto a pm Roma contro ministro Salvini : Roma, 12 giu. , askanews, Un esposto contro la decisione del ministro degli Interni, Matteo Salvini, di chiudere i porti italiani per la nave Aquarius è stato depositato oggi in procura a Roma da ...

Salvini - dall'Aquarius alle Comunali i trionfi del ministro che cancella la parola 'buonismo' : Nove giorni al Viminale 'valgono come 9 anni: sono invecchiato'. Si sentirà addosso anche qualche anno in più dei suoi 45, ma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , sorride felice ed alza il ...

Aquarius accolta da Spagna - ministro Salvini : “Alzare la voce paga” : Aquarius accolta da Spagna, ministro Salvini: “Alzare la voce paga” Aquarius accolta da Spagna, ministro Salvini: “Alzare la voce paga” Continua a leggere L'articolo Aquarius accolta da Spagna, ministro Salvini: “Alzare la voce paga” proviene da NewsGo.

Aquarius - il sindaco Orlando : “Criminale nazista chi non capisce che c’è una sola razza. Salvini ministro scimunito” : “Chi non capisce che esiste una sola razza è un criminale nazista. Salvini è un ministro scimunito che sta facendo arretrare tutto il Paese”. Sono le parole del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ospite dell’evento “Mediterraneo Antirazzista”. “Il porto di Palermo è pronto ad accogliere le navi” ha ribadito Orlando. L'articolo Aquarius, il sindaco Orlando: “Criminale nazista chi non capisce che ...