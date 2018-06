Aquarius | Erri De Luca | “Salvini? Delirio di impotenza Siamo il Paese dei Pulcinella che

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 giugno 2018) “? La mossa di Salvini non è affatto una strategia del ricatto, ma undinei confronti di una manifestazione di flussi migratori che durano da più di 20 anni, che non sono governati e che non sono effettivamente governabili”. Sono le parole dello scrittoreDe, ospite di Omnibus, su La7. “Quella di Salvini è una dichiarazione di” – spiega – “con una posizione intenibile, che è la chiusura dei porti. E’ semplicemente uno scatto di nervi e di presunzione, ma non c’è nessuna strategia. E’ una mossa che non è pericolosa, non ha nessuna possibilità di incidere e dovrà essere ritirata. L’idea che arrivi il deus ex machina a risolvere la questione non è sostenibile. Purtroppo la questione non è alla portata né dei governi precedenti, né di questo governo”.Deminimizza ...