Aquarius | braccio di ferro Roma-Parigi Salvini ' I francesi si scusino o Conte non andrà

Aquarius - il medico lampedusano Bartolo : “Braccio di ferro con l’Ue - non sulla pelle dei migranti. I problemi sono anche altri” : Il braccio di ferro “lo facciano con l’Unione Europea” e “non sulle pelle di 600 povere persone, tra cui molti bambini e molte danne”. Pietro Bartolo, medico lampedusano impegnato da anni in prima linea con i migranti, non ha dubbi: “Non basta metterci una pezza mandando medici a bordo – dice – vanno portati a terra, in un porto sicuro”. In un’intervista con l’Adnkronos, uno dei ...