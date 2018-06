Aquarius | bagarre in aula contro Salvini Il Ministro | “Non mi dà fastidio Macron

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Ildell’Interno, Matteo, ha riferito in Senato sul caso. Quando ha detto di non voler più vedere bambini morti in mare, dai banchi dell’opposizione si sono levate proteste e cartelliil leader della Lega. La presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Alberti Casellati, è intervenuta più volte per sedare i senatori. “Non mi dà, figuriamoci dei cartelli, alzateli pure” ha scherzato. L'articoloin. Il: “Non mi dà, figuriamoci dei cartelli. Alzateli pure” proviene da Il Fatto Quotidiano.