Appesi a Draghi Attesa sul destino del bazooka Aste Btp | schizzano i rendimenti | il

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Per un giorno tutti gli occhi dell'Europa saranno puntati su Riga. È nella capitale della Lettonia che si terrà giovedì l'riunione esterna del Comitato direttivo della Banca Centrale Europea. La strada sembra ormai tracciata, e segue la traiettoria delle dichiarazioni rilasciate da membri del board negli ultimi giorni: la fine del, ovvero la politica monetaria espansiva avviata da Marioin seguito alla crisi dei debiti sovrani. Potrebbe essere annunciata già domani la fine del QE per il mese di dicembre, ma la Bce potrebbe anche valutare di prendere ancora tempo fino a luglio per fornire maggiori dettagli sulla strategia monetaria.Mercati ed esperti ritengono che la tempistica del tapering sia grossomodo definita. La Bce, che ha già ridotto gli acquisti di titoli di Stato dei 19 Paesi dell'Eurozona a 30 miliardi al mese, si avvia ...