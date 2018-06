Antonella Clerici | la nuova mega villa con Vittorio Garrone

dilei

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Dopo l’addio alla Prova del Cuoco percomincia unavita. La presentatrice ha acquistato unaad Alessandria col compagno. Qualche tempo fa la presentatrice giustificò la sua sofferta decisione di lasciare dopo 18 anni la sua trasmissione di cucina con il desiderio di stare più vicino alla famiglia. In particolare alla figlia Maelle, avuta da Eddy Martens, che oggi ha 9 anni, e al suo amore, l’imprenditore. Antonellina è stata di parola, tanto che ha acquistato casa. Il magazine Diva e Donna riporta le immagini della magione in costruzione., che ad Alessandria ha un allevamento di cavalli, segue personalmente i lavori. Laè ancora tutta impacchettata, ma sembra avere dimensioni molto ampie. Sicuramente Maelle avrà molto spazio per divertirsi e correre con i due cani di famiglia, Argo e ...