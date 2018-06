Anticipazioni Chi l’ha visto | puntata del 13 giugno

CHI L’HA VISTO?/ Anticipazioni 13 giugno : il legame tra Zodiac e il "mostro" di Firenze : Chi l'ha VISTO? torna in onda oggi, mercoledì 13 giugno: Federica Sciarelli si occupa del serial killer Zodiac, è davvero il "mostro di Firenze"? Le ultime notizie.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:16:00 GMT)

Riverdale/ Anticipazioni 13 giugno 2018 : debutta in chiaro la serie evento : Riverdale, Anticipazioni del 13 giugno 2018, in prima Tv su La5. Alla morte di Jason, Archie ed i suoi amici iniziano a chiedersi chi possa averlo ucciso. (Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 08:19:00 GMT)

Uomini e Donne Anticipazioni - Camillo Agnello tronista? La richiesta : anticipazioni Uomini e Donne, Camillo Agnello sul trono a Settembre? I fan lo richiedono Camillo Agnello è un volto già noto al pubblico di Uomini e Donne e non solo. Il bellissimo ragazzo ha preso parte alla trasmissione di Maria De Filippi per più di una volta. La prima apparizione nello studio del Trono Classico […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Camillo Agnello tronista? La richiesta proviene da Gossip e Tv.

Suits 7 Anticipazioni dell’11 giugno : Mike è fuori dai giochi : Suits 7 anticipazioni dell’11 giugno – L’episodio 14 andrà in onda nella prima serata di Premium Stories di lunedì. “Senza difesa” ci mostrerà un nuovo scontro fra Harvey e Mike, per via di un errore di valutazione di quest’ultimo. Le anticipazioni di Suits 7 ci mostrano inoltre la nuova difficoltà di Louis, sempre più sotto pressione per via della sua relazione con Sheila. Suits 7 anticipazioni 11 giugno, ...

Una Vita Anticipazioni : chi troverà CAYETANA e FERNANDO a letto insieme? : Nei prossimi episodi di Una Vita, i fan della telenovela faranno la conoscenza del piccolo Tirso: dopo essere diventato uno studente del Collegio De La Serna a seguito dell’edificazione dell’ala nord della struttura, il bambino riuscirà a far breccia nel cuore di Teresa Sierra (Alejandra Meco) e la convincerà a sposare FERNANDO Mondragon (Ander Azurmendi) quando tutti quanti crederanno che Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo) sia ...

Report – Undicesima puntata del 11 giugno 2018 – Anticipazioni - inchieste. : Questa sera, in prima serata su Raitre Undicesima puntata della nuova edizione di Report, il programma di inchieste e approfondimento, che nelle scorse edizioni ha fatto luce su diversi casi scottanti, interessando una platea sempre più ampia. Report Alla conduzione, per la terza serie consecutiva, l’autore Sigfrido Ranucci e la collaborazione delle cinque storiche firme […] L'articolo Report – Undicesima puntata del 11 giugno 2018 – ...

Rai3 - Anticipazioni Report : le inchieste di lunedì 11 giugno : Torna su Rai3 l’appuntamento con Report e le inchieste delle settimana: ecco una serie di anticipazioni su quello che vedremo durante la puntata di lunedì 11 giugno Tutto pronto per un nuovo appuntamento di Report, il programma televisivo e di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci in prima serata su Rai3. Ecco le anticipazioni sulle inchieste previste durante la puntata di lunedì 11 giugno 2018. Report 2018: anticipazioni puntata lunedì ...

Amici 17 - Maria De Filippi chiama Alessandra Amoroso per la finale : le Anticipazioni : Amici 17, ultimo atto. Lunedì 11 giugno in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’ultima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi che, per l’occasione, ha...

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 8 giugno : il Premio Ischia e le spiagge di Cesenatico : Cronaca, attualità ma anche il Premio Ischia e le spiagge di Cesenatico, tutto questo è al centro della nuova puntata de La Vita in diretta, l'ultima dell'edizione in corso(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 14:11:00 GMT)

RADICI - MINISERIE TV/ Anticipazioni terza puntata - 7 giugno : il destino di Chicken George : Roots - RADICI, Anticipazioni terza puntata 7 giugno 2018, su Rete 4. George diventa un bravo addestratore di galli da combattimento, ma verrà deportato in Inghilterra.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 17:15:00 GMT)

Matrix Chiambretti - Anticipazioni puntata di venerdì primo giugno su Canale 5 : Piero Chiambretti torna ad animare la seconda serata di Canale 5 con il suo Matrix Chiambretti, tra ospiti d'eccezione e rivelazioni incredibili

Matrix Chiambretti - Anticipazioni puntata 8 giugno 2018 : Domani, venerdì 8 giugno, su Canale 5, in seconda serata, nuovo appuntamento con “Matrix Chiambretti”, il programma targato Videonews condotto da Piero Chiambretti. Maxtrix Chiambretti, gli ospiti venerdì 8 giugno In occasione dei diciotto anni di “Dagospia”, il sito di news e gossip più temuto dai potenti, Piero Chiambretti ospiterà il suo fondatore, Roberto D’Agostino. In studio, si racconteranno in un’intervista tutta al femminile, Sonia ...

Uomini e Donne - Anticipazioni : chi non sarà sul trono da settembre : anticipazioni Uomini e Donne, Aida Nizar e Loredana Lecciso non ci saranno: la smentita di Betti Soldati Nuove, succulenti anticipazioni arrivano a proposito del magico mondo di Uomini e Donne. Sembra infatti certo che, dal prossimo settembre 2018, sull’ambìto trono di Canale5 non siederà né Aida Nizar né Loredana Lecciso. La notizia che dava le […] L'articolo Uomini e Donne, anticipazioni: chi non sarà sul trono da settembre ...

Il Segreto Anticipazioni : NAZARIA rischia di essere uccisa ma MAURICIO… : Nel corso dei mesi estivi de Il Segreto, i telespettatori faranno lo conoscenza di Vicente (Jorge Coralles), un vecchio “nemico” di NAZARIA Gorostiza (Cayetana Cabezas). Giunto a Puente Viejo per obbligare la governante a restituirgli i soldi di un antico debito, l’ultimo arrivato si farà sempre più pericoloso e arriverà addirittura a rapire Miguel, il figlio Segreto di NAZARIA, pur di riuscire nel suo scopo… Dando uno ...