Annunciati i nuovi conduttori del Summer Festival | salta Alessia Marcuzzi | le novità

E3 2018 : Annunciati due nuovi DLC per The Elder Scrolls Online : Nel corso della conferenza E3 2018 di Bethesda sono state svelate varie novità per il franchise di The Elder Scrolls, ovviamente l'annuncio più gradito riguarda The Elder Scrolls 6, mostrato con un breve (ma intenso) teaser.Ma, come riporta Dualshockers, ci sono novità anche per The Elder Scrolls Online, sono infatti in arrivo due nuovi DLC, Wolfhunter e Murkmire, nel corso dell'anno. Il primo, come suggerisce il nome, sarà un DLC incentrato su ...

Mistero GameStop : in lista 10 nuovi giochi Nintendo Switch non Annunciati : GameStop ha messo in lista molti giochi per Nintendo Switch, PS4 e Xbox One che non sono stati ancora annunciati ufficialmente. A pochi giorni dall’inizio dell’E3 2018 i maggiori rivenditori internazionali hanno già iniziato ad aggiornare i propri database per inserire tutti i titoli che verranno svelati proprio a Los Angeles. nuovi giochi per Nintendo Switch Anche GameStop ha aggiornato il proprio database caricando già nel suo listino tante ...

Annunciati tre nuovi giochi di Pokémon : Giornata di festa per i fan dei Pokémon: in queste ore lo sviluppatore Game Freak ha annunciato infatti l’arrivo di ben tre giochi di ruolo che ruotano attorno ai mostriciattoli creati da Satoshi Tajiri ormai nel lontano 1996. I primi due, Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! sono spin off della serie principale sviluppati in esclusiva per Nintendo Switch. La differenza tra i due giochi riguarda il Pokémon di partenza ...

Playstation VR : Nuovi giochi Annunciati : Se il vostro visore Playstation VR prende la polvere sullo scaffale, la notizia che vogliamo darvi oggi vi renderà felici, in quanto Sony Japan tramite il Blog ufficiale, ha annunciato l’arrivo di Nuovi giochi tra cui Astro Bot: Rescue Mission, Evasion e Creed Rise to Glory. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Nuovi giochi in arrivo per il Playstation VR Astro ...

Nintendo : tre nuovi titoli si aggiungono alla gamma Nintendo Selects per 3DS e Annunciati due nuovi bundle New Nintendo 2DS XL : Il bundle New Nintendo 2DS XL Nero + Verde Lime include Mario Kart 7 preinstallato : Mario Kart 7 - Librati nel cielo e immergiti sott'acqua mentre il mondo delle corse si ingrandisce e migliora. Non ...

Nintendo : tre nuovi titoli si aggiungono alla gamma Nintendo Selects per 3DS e Annunciati due nuovi bundle New Nintendo 2DS XL : Per chi si è lasciato sfuggire un gioco al lancio, o per coloro che semplicemente desiderano riscoprirlo, la gamma di titoli Nintendo Selects e la sua notevole varietà di esperienze di gioco è il posto ideale da cui iniziare. Sono già molti i titoli di questa serie disponibili per le console della famiglia Nintendo 3DS, tra cui SUPER MARIO 3D LAND, Kirby: Triple Deluxe e Luigi's Mansion 2. La gamma Nintendo Selects per Nintendo 3DS verrà ora ...

PES 2019 : Annunciati sette nuovi campionati di calcio su licenza : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che PES 2019 includerà 7 nuove licenze ufficiali complete di campionati di calcio. Questo annuncio conferma il costante impegno, da parte di KONAMI, nell'aumentare il numero di licenze incluse nella serie PES. Le sette nuove licenze ufficiali di campionati di calcio di PES 2019 sono: la Superliga Danese, la Liga NOS Portoghese, la Pro League Belga, la Super League Svizzera, la Ladbrokes ...

Annunciati nuovi concerti di Alvaro Soler in estate : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati due nuovi concerti di Alvaro Soler in estate: il cantante spagnolo presenterà dal vivo il suo nuovo progetto discografico in arrivo a settembre. A grande richiesta, raddoppiano gli appuntenti live di Alvaro Soler in Italia: dopo le date di concerti precedentemente annunciate tra Lucca e Vicenza, sono state annunciate due nuove tappe estive per il tour del cantante. Alvaro Soler si esibirà il 10 agosto in piazza San Sebastiano a ...

La nuova "squadra" del Papa - ecco i 14 nuovi cardinali Annunciati da Francesco : ecco i nuovi cardinali annunciati dal Papa per il concistoro del 29 giugno. I nomi Ci sono mons. Raphael Sako, patriarca caldeo di Baghdad, mons. Luis Ladaria, prefetto della Congregazione per la...

Annunciati nuovi concerti di Arisa nel 2018 - 8 date in estate da nord a sud Italia : info e biglietti : Annunciati concerti di Arisa nel 2018: la cantante sarà in tour nel corso dell'estate, da nord a sud Italia. Fresca di partecipazione in giuria esterna ad Amici di maria De Filippi e attualmente al lavoro su un nuovo album di inediti, la cantante sarà in tournée anche quest'anno: sono stati Annunciati ben 8 concerti di Arisa nel 2018, tra giugno, luglio ed agosto. La cantante si esibirà il 19 maggio a Castelraimondo in provincia di ...

Anastacia in Italia : Annunciati nuovi concerti estivi : Si allunga il calendario di "The Evolution Tour 2018" The post Anastacia in Italia: annunciati nuovi concerti estivi appeared first on News Mtv Italia.

Annunciati nuovi concerti di Annalisa in estate per Bye Bye live : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : In arrivo nuovi concerti di Annalisa in estate per Bye Bye: la cantante di Savona sarà in tour a seguito della anteprime live di maggio. Dopo l'annuncio delle due anteprime di concerti in programma a maggio, Annalisa farà tappa anche in alcune città italiane durante l'estate, per portare dal vivo al pubblico l'ultimo album d'inediti Bye Bye, pubblicato a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo 2018, dove la cantante ha presentato ...

Annunciati nuovi ospiti di Carmen Consoli & Friends - da Elisa a Samuele Bersani : I nuovi ospiti di Carmen Consoli & Friends sono ufficiali. Dopo l'annuncio ufficiale di qualche settimana fa, ecco aggiungersi alcuni nomi molto importanti al cast che salirà sul palco di Catania il prossimo 1° giugno. Dopo il successo del tour dedicato a Eco di Sirene, l'artista è quindi pronta a tornare nella sua terra per un concerto che ha un doppio intento, oltre a quello musicale. Tra i tanti che saliranno sul palco di Villa ...

Annunciati nuovi concerti di Noemi per La Luna con il video di Porcellana in due versioni : I nuovi concerti di Noemi per La Luna sono stati resi ufficiali. Dopo le due anteprime annunciate durante la partecipazione al Festival di Sanremo, l'artista di Porcellana è pronta a tornare sul palco con nuovi live che ha reso noti sulla sua pagina ufficiale, nella quale ha anche condiviso il video del nuovo singolo rilasciato in due versioni, compresa quella remix. Decisa anche la data zero, che si terrà a Cascina il 25 maggio, per ...