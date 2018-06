Angelina Jolie | un giudice la costringe a far vedere i figli a Brad Pitt

E ora Angelina Jolie potrebbe perdere la custodia esclusiva dei sei figli : Due anni fa il divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt, ma non si placano le tensioni tra i due, da sempre in disaccordo sulla gestione dei sei figli. Ora è il tribunale di Los Angeles a lanciare un ultimatum all’attrice: se non favorirà il rapporto tra i ragazzi e il padre potrebbe perdere la custodia esclusiva. «È fondamentale che ciascuno dei sei figli abbia un rapporto sano e forte con il padre e con la madre», si legge in un ...

I segreti beauty di Angelina Jolie : La più bella del reame, ma anche la più tormentata da sempre, Angelina Jolie ha la fortuna di avere un patrimonio genetico che lavora attivamente per cristallizzare la sua bellezza di vent’anni, ma non altrettanto si può dire del suo patrimonio “affettivo”. Gli anni bui e oscuri l’hanno vista sofferente fino a procurarsi dolore e praticare abusi di ogni genere, ma la sua bellezza è rimasta intatta. Grazie al suo debutto ...

Identità violate/ Su Iris il film con Angelina Jolie e Ethan Hawke (oggi - 6 giugno 2018) : Identità violate, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 6 giugno 2018. Nel cast: Angelina Jolie, Ethan Hawke e Kiefer Sutherland, alla regia D. J. Caruso. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 10:07:00 GMT)

'Maleficent 2' - Angelina Jolie torna ad essere la strega cattiva : Un paio di selfie sul set a Londra di Elle Fanning che scherza con una raggiante Angelina Jolie 'photobomber' , chi 'entra' volutamente, per scherzo nella fotografia di un altro, in accappatoio, ...

Maleficent 2 - Angelina Jolie ed Elle Fanning sul set/ Primi scatti : il piccolo spoiler fa impazzire i fan : Maleficent 2, Angelina Jolie ed Elle Fanning sul set del sequel della pellicola di successo, i Primi scatti social e il piccolo spoiler fanno impazzire i fan.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 18:18:00 GMT)

Angelina Jolie e Elle Fanning si divertono sul set di Maleficent 2 : ... il sequel della pellicola del 2014 che incassò più di 750 milioni di dollari in tutto il mondo. Le due attrici protagoniste Angelina Jolie, nel ruolo di Malefica, e Elle Fanning, che interpreta ...

Guerra tra Angelina Jolie e Brad Pitt : niente accordo sulla custodia dei figli : I figli di Angelina Jolie e Brad Pitt non possono allontanarsi dagli Stati Uniti. Questa la decisione dei giudici che avrà validità finché i due divi di Hollywood non avranno finalizzato il divorzio e la battaglia legale per l'affidamento dei loro sei figli non sarà conclusa.Secondo quanto riportato da Vanity Fair, l'attrice sarebbe piuttosto irritata: "Sta riflettendo su come agire, ma di certo non fa i salti di ...

Angelina Jolie arriva a Londra per il royal wedding? : Piena di valigie, accompagnata dai figli. Angelina Jolie è sbarcata a Londra a ventiquattro ore dal royal wedding. Fare «due più due» così è estremamente semplice. Che l’attrice voglia fare, il 19 maggio, un salto a Windsor? Del resto, avrebbe tutte le carte in regola. Oltre a essere una star internazionale, un’attivista e ambasciatrice Onu, la mamma 42enne di sei ha già incontrato la regina. Elisabetta II nel 2014 le ha infatti ...

Brad Pitt dimentica Angelina Jolie : un architetto è la nuova fiamma : La rottura tra Brad Pitt e Angelina Jolie ha lasciato senza parole tutta Hollywood e non solo, ma a sconvolgere ancora di più i fan...

Angelina Jolie gelosa della nuova storia di Brad Pitt : Angelina Jolie è gelosa della nuova relazione di Brad Pitt ? È quello che afferma HolliwoodLife , nel riportare la testimonianza di una fonte anonima. Da qualche tempo l'attore starebbe frequentando ...

Brad Pitt è molto più felice dopo il divorzio da Angelina Jolie (secondo indiscrezioni di un ben informato) : Brad Pitt è tornato ad essere quello di una volta ed è molto più felice dopo la sua separazione da Angelina Jolie. Lo avrebbe rivelato una fonte anonima ma ben informata a People.L'attore 54enne, infatti, è stato notato per il suo ritrovato buonumore e per il suo ritorno sotto i riflettori, oltre che per una rinnovata vita sentimentale dopo un periodo di attenzioni dedicate interamente a sé stesso. Le ...

Bill Gates e Angelina Jolie sono 'i più ammirati al mondo' - : quanto emerge dalla classifica mondiale di YouGov, nella quale non compare nessun italiano. In seconda posizione ci sono Barack e Michelle Obama, mentre il presidente Donald Trump è diciassettesimo

Brad Pitt - dopo Angelina Jolie volta pagina con Neri Oxman : Nel cuore di Brad Pitt ci sarebbe una nuova donna. Il condizionale è d’obbligo, ma stando a quanto riferisce Page six l’attore starebbe frequentando da diversi mesi Neri Oxman (42 anni), architetto e professoressa del MIT (Massachusetts Institute of Technology). Secondo quel che riporta la fonte i due sarebbero diventati buoni amici dopo che Brad (54 anni) ha partecipato a un progetto del MIT lo scorso autunno, come testimoniano ...