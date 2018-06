Andrea Damante e Giulia De Lellis paparazzati di nuovo insieme

Giulia De Lellis e Ignazio Moser hanno litigato per Andrea Damante : Ignazio Moser e Giulia De Lellis in lite: c’entra Andrea Damante Giulia De Lellis e Ignazio Moser avrebbero litigato nell’ultimo periodo a causa della troppa vicinanza ed invadenza di Andrea Damante con il fidanzato di Cecilia Rodriguez. Davvero un brutto colpo per i fan delle due coppie che si erano conosciute al Grande Fratello Vip 2 grazie alla partecipazione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, del ciclista e della ...

Federico Rossi di Benji e Fede attacca Andrea Damante? La frecciatina al suo percorso : “L’importante è finire a fare il dj” : Federico Rossi di Benji e Fede attacca Andrea Damante via Instagram? Il cantante del duo più apprezzato e seguito della rete ha pubblicato un video ironico attraverso il proprio canale, in cui esprime la propria opinione su come spesso alcune star della tv arrivino al successo tramite programmi televisivi come Uomini e Donne o Grande Fratello. Una instagram story in particolare non è passata inosservata ai fan e ai followers di Federico, che ...

Benji e Fede - l’attacco di Federico ad Andrea Damante : Federico dei Benji e Fede sferra un duro attacco ad Andrea Damante Ennesimo scontro social. Questa volta la miccia è stata accesa da uno degli interpreti protagonisti della musica italiana e idolo dei teenager. Si tratta di Federico Rossi, una delle voci del duo Benji e Fede. Il ragazzo biondo, tramite una storia su Instagram, ha risposto ironicamente alla domanda che cosa vorrebbe fare da grande, molto spesso rivolta dalle sue fan: A chi mi ...

Laura Frenna - ex corteggiatrice di Andrea Damante - in ‘love’ con Paolo Ciavarro : Paolo Ciavarro e Laura Frenna: l’ex rivale in amore di Giulia De Lellis e il volto noto di Amici in love L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma una foto e una didascalia postate da Laura Frenna su Instagram nelle ultime ore sembrano non lasciare spazio ad alcun dubbio: è sbocciato l’amore tra lei e Paolo […] L'articolo Laura Frenna, ex corteggiatrice di Andrea Damante, in ‘love’ con Paolo Ciavarro ...

Andrea Damante pronto a riconquistare De Lellis : post nostalgico su Instagram : Sembra proprio che Andrea Damante non sia ancora riuscito a dimenticare la sua ex fidanzata Giulia De Lellis. I due si sono lasciato dopo quasi 2 anni di fidanzamento e a dare l’annuncio è stata proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Giulia De Lellis non ha mai voluto dire il motivo preciso per cui si sono allontanati ma, intanto, si sono diffuse voci di corridoio secondo cui Andrea Damante avrebbe tradito la sua fidanzata più volte, ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Gli indizi su Instagram : Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Nelle ultime ore sono comparsi su Instagram numerosi indizi che fanno ben sperare i fan. Ormai da qualche mese le strade del dj e della influencer si sono separate. Tutto a causa, sembra, dei continui tradimenti di Andrea Damante e di una notte brava dopo un concerto di J Ax e Fedez. Anche dopo l’addio all’ex tronista di Uomini e Donne, Giulia De Lellis è rimasta a vivere a ...

Giulia De Lellis e l’addio ad Andrea Damante bloccato sui social : Gli addii amorosi ai tempi dei social network passano attraverso diversi stadi. Il primo, quello base, è decidere di non seguire più il partner sui vari profili (Instagram su tutti), il secondo, quello grave, gravissimo, prevede che l’ex di turno venga bloccato in modo da non poter avere più interazioni con lui nemmeno per sbaglio. E’ quello che avrebbe deciso di fare Giulia De Lellis con Andrea Damante. Secondo quanto riferiscono ...

Giulia De Lellis pensa ancora ad Andrea Damante? L’ultimo gesto : Andrea Damante e Giulia: la De Lellis non l’ha ancora dimenticato? Quasi 2 mesi fa è finito l’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. E’ stata la ex corteggiatrice del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi a rivelarlo sui social ai suoi numerosissimi fan. Una notizia, che ha davvero lasciato a bocca aperta un po’ tutti perchè nessuno mai si sarebbe aspettato che Andrea Damante e Giulia De ...

Giulia De Lellis blocca sui social Andrea Damante : Giulia De Lellis pare abbia detto definitivamente addio ad Andrea Damante. Molti fan avevano sperato di poter vedere i due di nuovo insieme, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni di Andrea che aveva ammesso di amare ancora Giulia. Pare però che i presunti tradimenti dell’ex concorrente del “Gf” non siano andati proprio giù alla influencer, tanto che ha anche smesso di seguirlo sui social in modo definitivo. Nonostante i post, le ...

Notte bollente per Andrea Damante nella discoteca milanese? E Giulia lo blocca sui social : Dopo la fine della storia d'amore con Giulia De Lellis , Andrea Damante è tornato al centro del gossip. A solo una settimana di distanza da quando dichiarava ai quattro venti il suo amore per l'...

Giulia De Lellis : il gesto inatteso contro l'ex fidanzato Andrea Damante Video : La storia d'amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis [Video] è finita per sempre? Alcune ore fa, la ventiduenne romana ha fatto qualcosa di'inaspettato che fa sospettare una rottura definitiva tra i due ex protagonisti del Trono classico di Uomini e donne. A inizio settimana, il Dj veronese ha rilasciato una lunga intervista a Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini. Il ventottenne ha ammesso alcune sue colpe affermando di essere ancora ...