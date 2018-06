Andrea Colletti M5S contro la nomina di Armando Siri Lega sottosegretario | Una

huffingtonpost

(Di mercoledì 13 giugno 2018) "Ladi una persona che abbia "patteggiato" una pena per bancarotta (come riferisce un articolo dell'Espresso) vai nostri più basilari principi di trasparenza elo spirito del nostro primo V-Day nel quale chiedevamo che condannati non varcassero le aule parlamentari". Lo scrive, senza citarlo ma facendo riferimento al neoleghista, il deputato M5S."Ritengo che tale, ovviamente frutto di un compromesso con la, sia un errore ed una deriva molto pericolosa per chi, per anni, ha seguito i principi del MoVimento 5 Stelle", attaccache conclude: "Anche da queste cose dovremmo differenziarci da Pd e Forza Italia. I principi dovrebbero essere la stella polare delle nostre azioni. Perdendo questi perdiamo la bussola di ciò che facciamo".