Ancona : da 11 anni con Hiv - ma aveva rapporti non protetti. Arrestato - : L'uomo era sieropositivo ma non adottava nessuna precauzione. Ora si trova nel carcere del capoluogo marchigiano

Ancona : positivo all’Hiv da 11 anni aveva rapporti non protetti - arrestato “untore” : Era positivo all’Hiv da undici anni e aveva rapporti sessuali non protetti, non adottava alcun tipo di precauzione pur essendo consapevole di essere affetto dal virus. Per questo motivo un uomo, al termine di una indagine condotta dalla polizia, è stato arrestato ad Ancona e portato in carcere.Continua a leggere

Ancona - beve troppo alla festa dei suoi 18 anni : giovane finisce in ospedale : Le condizioni del ragazzo hanno spinto i familiari a chiamare un’ambulanza dopo la festa durante la quale evidentemente il neo-maggiorenne aveva consumato troppi alcolici: non si è trattato di una semplice ubriacatura, ma di un eccesso che lo ha portato sull’orlo del coma etilico tanto da rendere necessario portarlo in ospedale.Continua a leggere

Tragedia ad Ancona - Jennifer muore nel sonno a 28 anni : “Aiuto - mamma non si sveglia” : Giallo a Porto Recanati, dove è morta improvvisamente nel sonno Jennifer Giuliani, 28enne di origine romana. A dare l'allarme sono stati i suoi figli di 8 e 2 anni, che hanno chiesto aiuto alla vicina. Ancora mistero sulle cause del decesso, anche se si esclude la violenza.Continua a leggere

Ancona - S. Ciriaco - 1600 anni fa l'arrivo delle reliquie : Alle 10.30 il cardinal Menichelli presiederà la Concelebrazione Eucaristica, trasmessa in diretta da Tv canale 12 e in streaming su www.diocesi.Ancona.it, mentre l'arcivescovo mons. Spina celebrerà ...