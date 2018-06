Anche Katy Perry violentata da Dr Luke? La tesi di Kesha raccontata a Lady Gaga

optimaitalia

(Di mercoledì 13 giugno 2018)da Dr.durante la loro collaborazione professionale? La delicata questione è emersa grazie al lavoro di Variety, che afferma di aver avuto accesso ai documenti legali della causa che coinvolge la popstare il produttore, ormai da anni immersi in una disputa legale che ha quasi rovinato la carriera a lei e procurato il biasimo dell'opinione pubblica a lui.Secondo il sito, in una conversazione trala prima affermerebbe di non essere stata l'unica cantante ad essere stata drogata edal produttore musicale:è statavittima di Dr., subendo uno stupro.I documenti depositati dagli avvocati di Dr.nella causa intentata controper diffamazione riporterebbero quanto segue: "Il 26 febbraio 2016 l'imputata ha inviato un messaggio a Stefani Germanotta akain cui ha ripetuto le ...