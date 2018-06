Anche Annalisa a Cattolica per la Notte Rosa del 6 luglio | info utili e biglietti

optimaitalia

(Di mercoledì 13 giugno 2018)per lail 6nell'ambito del tour di supporto a Bye Bye. L'artista savonese salirà sul palco con la band che l'ha accompagnata fino a questo momento, con Raffaele Littorio alla chitarra, Andrea Torresani al basso, Donald Renda alla batteria e Fabio Visocchi alle tastiere e al piano. Continua, quindi, la tournée che ha organizzato per il supporto dell'ultimo disco rilasciato a seguito della fortunata partecipazione al Festival di Sanremo, nel quale ha partecipato con il brano Il mondo prima di te con cui ha conquistato il terzo posto. Il nuovo viaggio diè iniziato con Direzione La Vita, che ha portato in radio nel mese di ottobre 2017. L'annuncio della partecipazione a Sanremo arriva a qualche settimana di distanza, nella serata dedicata all'annuncio dei Big condotta da Claudia Gerini e Federico Russo. Di nuovo in radio con Bye ...