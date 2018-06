Amici | Irama fa una dedica speciale a Maria De Filippi

Amici 2018 - il vincitore è Irama : Giunta alla conclusione dopo otto mesi di scuola, la diciassettesima edizione di Amici, il Talent Show condotto da Maria De Filippi che anche quest'anno ha registrato ottimi risultati di ascolto e che lunedì sera nella finalissima, ha visto trionfare il cantante Irama. Finale Amici 2018, vince Irama come da pronostico I quattro finalisti di Amici 17, Irama, Lauren, Einar e Carmen, si sono confrontati su una serie di sfide eliminatorie, a partire ...

Irama vincitore annunciato di Amici 2018 - come cambierà il talent il prossimo anno? : Non sappiamo con quale percentuale di share Amici chiuderà l'edizione 2018 ma se dovessimo basarci sul talento dei due finalisti, vale a dire di Irama, che ha vinto col 63% dei voti, e di Carmen Ferreri, le cifre sarebbero stratosferiche: Carmen si era persa in questo Serale e tutto ciò che poteva dare invece lo ha dato durante la finale. I due inediti sono stati una bomba, con alcuni pezzi (Stand by me e Let it be) è stata spettacolare, ...

«Amici 17» - l’intervista a Irama : «Rialzarsi è ciò che conta» : «È stata una serata da incorniciare e spero che sia un bellissimo inizio. Per me e per la mia musica». Filippo Maria Fanti, meglio conosciuto come Irama, ha due ore di sonno e una felicità contagiosa, che fatica a nascondere. Parla velocemente, come se avesse premura di racchiudere tutto quello che prova in pochi attimi di conversazione: la gioia per aver vinto la diciassettesima edizione di Amici; l’euforia per avere un album, Plume, ...

