Amici 2018 | il vincitore è Irama

Amici 2018 - record di ascolti per l'ultima puntata : share sopra il 25% : Era facile, quasi scontato, prevedere che la finale di Amici 2018 avrebbe "sbancato" l'Auditel. Così è stato, perché l'ultima puntata del celebre talent condotto da Maria De Filippi ha fatto registrare ascolti davvero importanti. Per comprendere meglio l'importanza dei dati basti dire che in un giorno diverso dalla solita programmazione, ovvero un lunedì rispetto al consueto sabato, la trasmissione ha raccolto picchi di quasi 5 milioni di ...

Amici 2018 - il cantante Irama trionfa alla finale di ieri (VIDEO) : ieri sera si è concluso il serale di Amici 2018. Il talent show condotto da Maria De Filippi ha chiuso i battenti (per quest'anno) con la proclamazione del nuovo vincitore assoluto che si è aggiudicato il premio di 150 mila euro. I quattro concorrenti arrivati al duello finale di questa diciassettesima edizione sono stati: Irama, Lauren, Carmen e Einar. Irama è il nuovo vincitore del serale di Amici 2018 Ebbene, il verdetto del pubblico da casa ...

Irama vincitore annunciato di Amici 2018 - come cambierà il talent il prossimo anno? : Non sappiamo con quale percentuale di share Amici chiuderà l'edizione 2018 ma se dovessimo basarci sul talento dei due finalisti, vale a dire di Irama, che ha vinto col 63% dei voti, e di Carmen Ferreri, le cifre sarebbero stratosferiche: Carmen si era persa in questo Serale e tutto ciò che poteva dare invece lo ha dato durante la finale. I due inediti sono stati una bomba, con alcuni pezzi (Stand by me e Let it be) è stata spettacolare, ...

Finale Amici 2018 - anticipazioni lunedì 11 giugno : gli ospiti : La scelta degli ospiti per la Finale di Amici 2018, le anticipazioni vi riveleranno chi sono, la dice lunga sull'impronta che Maria De Filippi ha deciso di dare alla serata in cui verrà eletto il vincitore della 17esima edizione. Mancano pochi giorni ormai e i dettagli, anzi per meglio dire la scaletta della puntata Finale verrà rivelata un po' alla volta, anche se con gli ospiti che ci saranno pensiamo che lo spettacolo esterno alla gara ...

Anticipazioni Amici 2018 finale lunedì 11 giugno : vincitore e ospiti : Chi sarà il vincitore di Amici 2018? Le Anticipazioni sulla finale di lunedì 11 giugno non possono rivelare alcun nome, questo lo sapete benissimo, ma possiamo comunque fare ipotesi e bilanci, al termine di un'edizione che, comunque, non ha particolarmente entusiasmato il pubblico. Sarà per risollevare gli ascolti, che comunque non sono stati deludenti, che la finale di Amici 2018 andrà in onda di lunedì? Nel weekend, soprattutto con il primo ...

Tutto pronto per la prossima edizione : al via i casting - ecco come partecipare

Pio e Amedeo ad Amici 2018 chiedono una donazioni ai professori per le famiglie bisognose: la battuta su Ermal Meta divide e il cantautore risponde sui social.

Analisi Auditel : Amici 2018 cresce ed è il programma più visto della primavera di Canale 5 : Si è chiusa ieri sera fra il tripudio generale l'edizione 2018 di Amici di Maria De Filippi con la vittoria del cantautore Irama. Il talent show di Canale5 prodotto da Fascino rimane sempre il programma di genere più visto della televisione italiana, oltre che il più longevo. Non solo, la finale diffusa ieri sera dalla rete ammiraglia Mediaset segna, con una media di 4.872.000 telespettatori ed il 25,13% di share, il record primaverile di ...

Musica - Irama vince Amici 2018 e fa una dedica alla nonna : Irama il campione 2018 di Amici. Il monzese, 22 anni, ha trionfato dopo aver stabilito il record di vittorie di puntata nella fase serale del programma condotto da 17 stagioni da Maria De Filippi. «...