Amici 17 | l' addio di Andreas Muller a poche ore dalla finale | il post commosso sui social

Inscenano finto rapimento per l’addio al celibato. Denunciati sei Amici dello sposo : E' accaduto a Perugia: i sei sono stati Denunciati per procurato allarme. Hanno finto il sequestro di un amico il giorno del suo addio al celibato.Continua a leggere

Maria De Filippi - addio al sabato sera/ La stoccata dopo Amici : Aldo Grasso ancora contro - ecco perché : Maria De Filippi tira le somme del suo Amici 17 e pensa già alla prossima edizione, cosa cambierà e cosa ritroveremo dopo quest'ultimo successo? sabato sera e diretta i temi di discussione(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:39:00 GMT)

Maria De Filippi - addio al sabato sera/ Il successo di Amici 17? "La qualità paga ma mai più senza diretta" : Maria De Filippi tira le somme del suo Amici 17 e pensa già alla prossima edizione, cosa cambierà e cosa ritroveremo dopo quest'ultimo successo? sabato sera e diretta i temi di discussione(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 12:44:00 GMT)

“Finisce qui!”. Amici perde i pezzi. L’addio pesantissimo arriva dopo la finale e sui social è già un coro : “Resta con noi” : Irama è il vincitore della diciassettesima edizione di ‘Amici’. Il cantautore 22enne di Carrara, il cui disco ‘Plume’ uscito il primo giugno è già in testa alla classifica degli album più venduti, ha battuto nella sfida finale la 18enne trapanese Carmen. Irama ha dedicato la vittoria alla nonna scomparsa da poco, per la quale ha scritto il brano ‘Un respiro’, uno dei sei inediti contenuti in ...

Andreas Muller dice addio ad Amici / I ringraziamenti nella finale fanno pensare alla fine dell'avventura : Andreas Muller dice addio ad Amici, i ringraziamenti da parte del ballerino nella finale hanno fatto pensare subito a un suo addio al programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 08:00:00 GMT)

Andreas Muller - addio ad Amici? Il messaggio che spiazza e commuove : Amici, Andreas Muller: i ringraziamenti del ballerino durante la finale, è un addio? Andreas Muller continua ad essere uno dei ballerini più amati dal pubblico di Amici. Dopo essere stato allievo della scuola di Maria De Filippi, quest’anno è stato promosso a professionista, entrando perciò a far parte del corpo di ballo in tutto e […] L'articolo Andreas Muller, addio ad Amici? Il messaggio che spiazza e commuove proviene da Gossip e ...

Amici - Elodie e Lele si dicono addio? L’indiscrezione : Nuovo amore per Elodie Di Patrizi, anche se in realtà si tratta di una persona che sembrerebbe essere tornata dal passato. Secondo quanto riportato dal sito Isa e Chia, infatti, la cantante lanciata da Amici non farebbe più coppia con Lele Esposito, anch’egli concorrente della quindicesima edizione, quella che li fece conoscere e innamorare. I due si sarebbero nuovamente lasciati dopo una crisi che sembrava superata e ora, come testimonia ...

Amici - Elodie e Lele si dicono addio? L’indiscrezione : Nuovo amore per Elodie Di Patrizi, anche se in realtà si tratta di una persona che sembrerebbe essere tornata dal passato. Secondo quanto riportato dal sito Isa e Chia, infatti, la cantante lanciata da Amici non farebbe più coppia con Lele Esposito, anch’egli concorrente della quindicesima edizione, quella che li fece conoscere e innamorare. I due si sarebbero nuovamente lasciati dopo una crisi che sembrava superata e ora, come testimonia ...

Amici - il clamoroso addio dopo anni : al posto dello storico prof arriva De Martino? : E' lui uno dei volti storici di Amici di Maria De Filippi, sin da quando il programma si chiamava ancora "Saranno Famosi", ma quella 2018 sembra essere l'ultima edizione del talent show in cui...

“Addio Amici - addio Italia”. L’annuncio di Garrison che ha commosso i fan : Le conferme ufficiali non sono ancora arrivate, ma la voce sta già rimbalzando di testata in testata tra lo stupore degli affezionati spettatori. Amici si prepara infatti a vivere una vera e propria rivoluzione nel corso della prossima stagione, con una serie di novità che andranno a toccare alcune componenti storiche del suo cast. Quasi fatta, salvo imprevisti dell’ultimo momento, per il ritorno di Stefano De Martino che andrebbe incontro ...

Stefano De Martino dice addio all’Isola e diventa professore di Amici? : L’Isola dei Famosi 2019: Stefano De Martino rinuncia per Amici 18? E’ il settimanale Nuovo tv a lanciare l’indiscrezione: Stefano De Martino si starebbe accordando con Maria De Filippi per diventare il nuovo professore di danza di Amici 2019. Se ciò fosse vero, l’ex marito di Belen Rodriguez potrebbe quindi già rinunciare al suo ruolo di inviato all’Isola dei Famosi dell’anno prossimo, dopo il successo ...

Amici di Maria De Filippi - Stefano De Martino verso l'addio : dopo l'Isola de Famosi - via dalla tv : Stefano De Martino vuole esplorare nuovi orizzonti e punta su progetti lontani dalle luci della televisione. Il ballerino che ha raggiunto la celebrità grazie ad Amici di Maria De Filippi non ha ...

Amici di Maria De Filippi - il doloroso addio : 'Impacciata come sempre...' - l'annuncio e le lacrime : Un doloroso addio a Maria De Filippi e ad Amici . Dopo quattro puntate lascia Alessandra Amoroso , ex vincitrice del talent nel 2009 e chiamata come 'commissario esterno', e lo fa con un emozionante ...

Amici 2018 : Alessandra Amoroso dice addio a Maria De Filippi : Maria De Filippi: Alessandra Amoroso lascia Amici 17 Amici 2018 aveva iniziata questa fase serale con un cast di giudici di tutto rispetto, ora però Maria De Filippi dovrà dire addio a uno dei membri della giuria più amati dal pubblico da casa. Stiamo parlando di Alessandra Amoroso che, dopo aver vinto il talent nella sezione canto qualche anno fa, si è ritrovata dall’altra parte del programma. La cantante salentina ha partecipato ...