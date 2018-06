Amici 17 | i The Jab pubblicano il singolo “Costenzo”

Amici 17 - Simona Ventura pronta a far pace - ma Heather dice no : Amici 17 è ormai alla finale, ma non sembrano voler terminare le polemiche che lo hanno caratterizzato negli ultimi mesi, questioni che hanno offuscato il resto per qualche tempo. Difficile infatti dimenticare la lite tra Simona Ventura e Heather Parisi, che le ha viste scontrarsi prima in diretta nei serali e poi sui social tramite post condivisi. Il tutto aveva portato poi ad un gelo tra le due donne, che non si rivolgevano nemmeno la parola. ...

Friend of the Sea : ecco i 40 ristoranti di pesce Amici del mare : Friend of the Sea è un’associazione nata a Milano nel 2008 – e fondata da Paolo Brai che oggi ne è il Direttore – con la volontà di offrire al consumatore una certificazione per prodotti ittici sostenibili. Cosa vuol dire? Significa poter scegliere e mangiare pesci e molluschi la cui pesca non depaupera il mare, o il cui allevamento è gestito secondo pratiche che non rispettino l’ambiente, la qualità di vita dei pesci ...

20 anni di Sex and the City tra Amicizia - amore e New York! : Sex and the City, la celebre serie televisiva con protagonista Sarah Jessica Parker, festeggia 20 anni: ecco alcune curiosità su Carrie, Samantha, Miranda e Charlotte 20 anni e non sentirli. E’ proprio il caso di Sex and the City la serie televisiva della HBO che segnato un’epoca. Considerata una delle serie più belle di sempre, la serie ha dato voce per la prima volta in assoluto all’universo femminile in tutte le sue ...

Vent’anni di Sex and The City - più che sesso e Amicizia è la loro libertà (da mutui e mariti) ad attrarci : Sex and The City oggi compie vent’anni. Certo, qualche tempo dopo, nel 2003, è arrivato Sky e le sue prime serie, poi – naturalmente – Netflix con la sua offerta sterminata. Eppure anche per chi, come me, si è innamorata perdutamente delle ostetriche londinesi (Call The Midway), dei nobili inglesi (Downton Abbey), della vita della Regina Elisabetta (The Crown), dei pubblicitari di Manhattan (Mad Man) e di tante ...

Gunther Oettinger - il commissario Ue con la passione per gli aerei dei lobbisti russi e Amicizie nella ‘ndrangheta : Lo chiamano “il lobbista”, è noto per le sue uscite poco politically correct e per le sue amicizie controverse. Chi è e da dove viene Gunther Oettinger l’attuale commissario europeo per il bilancio e le risorse umane? Membro della Cdu, il partito della cancelliera Angela Merkel, ha scalato velocemente i vertici del partito nel Land del Baden Wurttemberg fino a diventare governatore dello stato sud-occidentale nel 2005, per essere ...

Gianluca Mastrorocco - Il cugino di Marco Bocci/ Chi é? Ad Amici 2018 si esibisce nei Blues Brothers : Gianluca Mastrorocco, Il cugino di Marco Bocci: chi è? Sul palcoscenico di Amici di Maria De Filippi si è esibito con l'attore in un siparietto molto noto dal film The Blues Brothers.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 22:38:00 GMT)

Stash dei The Kolors rivela : ecco cosa abbiamo fatto per entrare ad Amici : Come ogni anno Silvia Toffanin si è trasferita da Milano a Roma, nello studio dove va in onda Amici e dove di solito vediamo Maria De Filippi. Lo ha fatto per presentare lo speciale di Verissimo dedicato al talent e, come accadde già l'anno scorso, dopo una breve intervista alla padrona di casa Maria sono entrate una dopo l'altra le due squadre. Ogni allievo ha avuto la possibilità di esibirsi e di raccontare con un breve filmato il suo percorso ...

The Kolors a Verissimo nello Speciale Amici prima del tour estivo con una curiosità sul loro percorso (video) : The Kolors a Verissimo portano Everytime nello Speciale dedicato ad Amici di Maria De Filippi. I ragazzi di Stash Fiordispino sono tornati sul palco del talent per raccontare un particolare molto Speciale della loro partecipazione al programma che li ha visti vincitori nel 2015 contro il rapper Briga (qui il video dell'esibizione a Verissimo). Come aveva avuto modo di dichiarare Maria De Filippi, Stash aveva deciso di falsificare i documenti ...