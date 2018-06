Alto Adige | feto di sei mesi trovato in un depuratore

Bolzano - feto morto di 6 mesi trovato nel depuratore/ Alto Adige - si cerca la madre : aborto spontaneo? : Bolzano, Alto Adige: feto morto di 6 mesi nel depuratore delle acque di Termeno. Ultime notizie, si cerca la madre: potrebbe trattarsi di aborto spontaneo, indaga il Nas(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:56:00 GMT)

Feto di sei mesi trovato in un depuratore in Alto Adige : si indaga per risalire alla madre : Drammatica scoperta a Termeno, in Alto Adige: un Feto di circa sei mesi è stato trovato nel depuratore. Lo hanno scoperto gli addetti dell'impianto che smaltisce le acque nere di otto Comuni della ...

Paura in Alto Adige - fulmine sfiora escursionisti : 7 feriti : Sette escursionisti sono finiti in ospedale, dopo essere stati sfiorati da un fulmine durante una gita sulla Plose, in valle Isarco. Fortunatamente nessuno è grave. L’incidente si è verificato verso le ore 13 in zona Monte Forca, come scrive il portale news Stol.it. Il gruppo stava effettuando un escursione, quando è stato sorpreso da un temporale, che sono molto frequenti in questi giorni in Alto Adige. Sul posto sono intervenuti il ...

Alto Adige - 15enne assiste ai fuochi notturni : scivola in un burrone e muore : Era andato ad assistere ai tradizionali fuochi notturni del Sacro Cuore in Alto Adige: ma un 15enne non è più tornato a casa. Il giovane aveva partecipato con un gruppo di amici all'accensione di un ...

Incidenti in Montagna : escursionista morto in Alto Adige : In Alto Adige è stato trovato senza vita dal soccorso alpino il corpo di un escursionista, precisamente in Valle Aurina, vicino a Punta di Conio. Il 57enne Altoatesino era uscito ieri mattina per un’escursione e non aveva fatto ritorno. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina nella frazione San Giorgio, a circa 3.000 metri di quota. Sul posto i carabinieri e il soccorso alpino con l’elicottero Pelikan 1. L'articolo Incidenti in ...

La Germania lascia l'Alto Adige : La nazionale tedesca ha terminato nel tardo pomeriggio il suo ritiro premondiale in Alto Adige. Per due settimane la squadra guidata dal ct Joachim Loew si è preparata ai mondiali 2018 nel centro ...

Strada vino Alto Adige fa tappa alle Cantine Kellerei Auer di Ora : Roma, 4 giu. , askanews, Per la prima volta le Cantine Kellerei Auer di Ora, sede di Schenk Italian Wineries, diventano tappa raffinata sulla Strada del vino dell'Alto Adige. Sabato 9 giugno, dalle 17 ...

Traffico : code su A22 in Trentino Alto Adige : BOLZANO. code e rallentamenti sull'autostrada A22 del Brennero si registrano da metà mattina in Alto Adige, tra il Brennero e Vipiteno. In direzione sud ci sono tre chilometri di coda e in direzione ...

Germania prepara mondiali in Alto Adige : La nazionale tedesca ha iniziato il suo ritiro premondiale in Alto Adige. Fino al 7 giugno la squadra guidata dal ct Joachim Loew si allenerà nel centro sportivo ‘Maso Ronco’ ad Appiano, alle porte di Bolzano. Oltre 200 giornalisti, soprattutto tedeschi, sono accreditati per seguire i preparativi della squadra campione del mondo in carica. Il 2 giugno è in programma un’amichevole con l’Austria a Klagenfurt. ...

