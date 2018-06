Alternanza scuola-lavoro Patrizia Mignolo | Confsal | | Evitare progetti di

SCUOLA/ Alternanza scuola-lavoro - dove non arrivano le aziende ci pensano le diocesi : Molte diocesi italiane hanno stipulato intese o protocolli di collaborazione con gli Uffici scolastici regionali sull’Alternanza SCUOLA-lavoro. ROBERTO PELLEGATTA (Disal)(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Alternanza SCUOLA-lavoro, tutto il potere alle circolari (in barba agli studenti), di M. PredieriSCUOLA/ Alternanza SCUOLA lavoro, la burocrazia del Miur può rovinare tutto, di F. Foschi

Alternanza scuola-lavoro inutile? Al Virgilio di Roma funziona con ‘Oltre le voci’ : L’Alternanza scuola-lavoro è davvero inutile, nella sostanza? Il progetto reso obbligatorio dalla riforma della Buona Scuola apportata dalla legge 107/2015, seppur nato con le migliori intenzioni, tante volte si è rivelato per gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori un obbligo, poco utile. Tante volte, non sempre. Un esempio? Il Protocollo d’intesa Libri Fuori-Classe, un progetto nato dall’accordo a gennaio ...

Marco Bussetti - non stupisce che il ministro sia fan dell’Alternanza scuola-lavoro : Scuola, istruzione e cultura, non pervenute. Se il buongiorno si vede dal mattino, il discorso al Senato del presidente del Consiglio Giuseppe Conte non lascia ben sperare sulla realizzazione delle promesse sparate a piena voce in campagna elettorale, soprattutto dal M5S, che di Conte risulterebbe lo sponsor principale. La scuola al centro: al solito, una affermazione liturgica, ma priva di alcuna concretezza. Mi chiedo sinceramente e oggi ...

Miur - la patata bollente passa al Ministro Bussetti : tagli al bonus merito e all’Alternanza scuola-lavoro : Il noto quotidiano ‘IlSole24ore’ ha pubblicato sul numero odierno di lunedì 4 giugno un articolo inerente il taglio complessivo di 100 milioni di euro al Ministero dell’Istruzione: è la spending review ad imporre l’ennesima sforbiciata, dopo quella sul ‘merito’ degli insegnanti indicata nel rinnovo contrattuale. Miur, tagli per 100 milioni causa spending review Il Miur ha indicato la nuova razionalizzazione ...

Progetti Alternanza scuola lavoro : firma protocollo a Vittoria : Progetti di alternanza scuola-lavoro, oggi a Vittoria la firma del protocollo d’intesa tra la Cna e l’istituto di istruzione superiore Marconi.

Alternanza scuola-lavoro all'estero : valigia pronta per 92 studenti : Un mese di stage oltreconfine per ragazzi di quarta superiore grazie al bando Erasmus + vinto dal progetto promosso dal Comune di Mantova. A settembre partiranno anche 27 neodiplomati. Alla Fum il ...

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITRORI DI CONFINDUSTRIA LECCE E ISTITUTO DE PACE : Alternanza SCUOLA/LAVORO ULTIMO APPUNTAMENTO : L'obiettivo è quello di avvicinare i GIOVANI al mondo delle imprese, in modo da trasformare i bisogni di queste ultime in opportunità di LAVORO per i nostri ragazzi. Sono certo che grazie alla ...

Scuola : Confartigianato - il 17 - 3% imprese Veneto ospita studenti per Alternanza (4) : (AdnKronos) - "Un’intesa che, ponendosi in linea di continuità con quella sull’apprendistato duale del primo settembre 2016, segna un nuovo protagonismo delle parti sociali regionali su temi, che seppure diversi da quelli che tradizionalmente hanno impegnato la contrattazione regionale, vengono rico

Scuola : Confartigianato - il 17 - 3% imprese Veneto ospita studenti per Alternanza (3) : (AdnKronos) - Rispetto a quanto accade negli altri Paesi europei, la strada da fare rimane molta. “Due sono in particolare le criticità che emergono dalla comparazione con altri sistemi nazionali -prosegue-: in primo luogo si osserva che in Italia solo il 4,1% dei giovani under 30 studia o è in form

Scuola : Confartigianato - il 17 - 3% imprese Veneto ospita studenti per Alternanza (2) : (AdnKronos) - In Veneto, nel 2017, la propensione delle imprese con dipendenti ad ospitare studenti in alternanza Scuola lavoro è stata del 17,3% (In Italia la quota si ferma all’11,9%). A livello settoriale mostrano propensione maggiore le imprese del Manifatturiero (14,8%) seguite dai Servizi (11,

Scuola : Confartigianato - il 17 - 3% imprese Veneto ospita studenti per Alternanza : Venezia, 27 mag. (AdnKronos) - “Una cosa è certa, nell’impegno a riallineare un sistema formativo disallineato e rafforzare il sistema dell’alternanza Scuola lavoro, il Veneto è leader in Italia”. Commenta così Agostino Bonomo Presidente di Confartigianato imprese Veneto i dati dell’osservatorio di

Scuola : Confartigianato - il 17 - 3% imprese Veneto ospita studenti per Alternanza (2) : (AdnKronos) – In Veneto, nel 2017, la propensione delle imprese con dipendenti ad ospitare studenti in alternanza Scuola lavoro è stata del 17,3% (In Italia la quota si ferma all’11,9%). A livello settoriale mostrano propensione maggiore le imprese del Manifatturiero (14,8%) seguite dai Servizi (11,8%) e delle Costruzioni (8,1%). ‘E’ a livello provinciale che le statistiche venete toccano i massimi -commenta Bonomo-. ...

Scuola : Confartigianato - il 17 - 3% imprese Veneto ospita studenti per Alternanza (3) : (AdnKronos) – Rispetto a quanto accade negli altri Paesi europei, la strada da fare rimane molta. ‘Due sono in particolare le criticità che emergono dalla comparazione con altri sistemi nazionali -prosegue-: in primo luogo si osserva che in Italia solo il 4,1% dei giovani under 30 studia o è in formazione e contemporaneamente lavora, quota che è quasi un quarto del 14,6% rilevato nell’Unione europea. Nel confronto tra i ...

Scuola : Confartigianato - il 17 - 3% imprese Veneto ospita studenti per Alternanza (4) : (AdnKronos) – “Un’intesa che, ponendosi in linea di continuità con quella sull’apprendistato duale del primo settembre 2016, segna un nuovo protagonismo delle parti sociali regionali su temi, che seppure diversi da quelli che tradizionalmente hanno impegnato la contrattazione regionale, vengono riconosciuti come strategici per favorire le politiche di innovazione territoriale, l’aumento della produttività e della ...