Allerta Meteo Emilia Romagna | criticità “gialla” per temporali “di forte intensità” dal

Allerta Meteo Campania : temporali in arrivo - criticità idrogeologica “gialla” : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un Avviso di Allerta Meteo su tutta la Campania per l’intera giornata di domani. La criticità di carattere idrogeologico è di colore Giallo e scatta alle 6 di domani mattina per restare in vigore fino alla mezzanotte. Si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento. La criticità Gialla per fenomeni di dissesto idrogeologico ...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia : fenomeni estremi al Sud nei prossimi tre giorni - tutti i dettagli : 1/24 ...

Meteo - torna l'Allerta gialla per temporali da mezzanotte alle 15 di mercoledì : Genova. La Protezione civile regionale ha diffuso l'allerta Meteo gialla per temporali emanata da Arpal da mezzanotte alle ore 15 di domani sui bacini piccoli e medi di tutta la Regione. I temporali ...

Allerta Meteo - settimana tempestosa sull’Italia : nubifragi - grandinate e tornado flagelleranno la nostra Penisola prima al Nord e poi al Centro/Sud : 1/14 ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Nord e super caldo al Sud ma piogge e temporali si estenderanno a tutt’Italia nelle prossime ore : 1/30 ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per il forte maltempo in arrivo : mappe e bollettini : Allerta Meteo – L’area di bassa pressione presente sull’Italia centro-settentrionale sta determinando la persistenza di fenomeni temporaleschi su gran parte delle regioni settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni ...

Allerta Meteo Valle d’Aosta : temporali diffusi su tutto il territorio : Ordinaria criticità idrogeologica a causa dei forti e diffusi temporali (livello ‘giallo’, 1 su una scala di 3 punti) su tutto il territorio della Valle d’Aosta. Lo prevede il bollettino emesso dalla protezione civile regionale e valido dalle 14 di oggi. Per mercoledì sono previste precipitazioni in attenuazione ma il livello di criticità idrogeologica per versanti e torrenti non cambierà. Saranno infatti possibili ...

Allerta Meteo Friuli : codice giallo per maltempo e temporali : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta di color giallo per domani, a causa di possibili criticità idrogeologiche dovute a temporali. Le aree interessate sono i bacini idrografici di Livenza, Isonzo e Levante. Si conferma per oggi la previsione di temporali sparsi. Sarà probabile qualche locale temporale forte. Domani ancora probabili rovesci e temporali sparsi. Sarà possibile qualche locale temporale forte, ...

Allerta Meteo Veneto : dichiarato lo stato di attenzione per “temporali forti” : Ancora temporali interesseranno il Veneto, fino alla mattina di giovedì 14 giugno. Alla luce delle previsioni emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emanato un’Allerta Meteo, dichiarando lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio. L’Allerta è riferita allo scenario definito “temporali forti”, e riguarda il periodo compreso tra le ore 14.00 di mercoledì 13 e le ...

Allerta Meteo Lazio : temporali dalle prime ore di domani per 24 ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di Allerta: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti e Aniene dalle prime ore di domani, mercoledì 13 giugno e per le successive ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per temporali per 24 ore : La Sala operativa della Protezione civile della Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo su tutta la regione per temporali e rischio idrogeologico, valido dalla mezzanotte di oggi alla stessa ora di domani, mercoledì 13 giugno. L’avviso è stato emesso a causa di condizioni di bassa pressione e instabilità atmosferica con possibilità di precipitazioni. I temporali potranno essere anche di forte intensità su tutta la regione ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità “gialla” per forti temporali - soprattutto sul settore settentrionale e sul Verbano : In vigore anche oggi l’Allerta gialla per i forti temporali previsti sul Piemonte: Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) rende noto che sono attese piogge intense sul settore settentrionale della regione e in particolare sul Verbano. In alcune zone i temporali potrebbero essere accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento. Domani rovesci e temporali dovrebbero spostarsi sul sud del Piemonte. Atteso un rapido ...

Allerta Meteo - ancora maltempo al Centro/Nord : nuovo avviso della protezione civile per le prossime ore e i prossimi giorni : Allerta Meteo – Un minimo depressionario di origine atlantica tende a raggiungere le regioni Nord-occidentali dell’Italia, determinando la persistenza di fenomeni temporaleschi sulla Valle D’Aosta e sul Piemonte, in estensione ad altre regioni del Nord, specie su quelle dell’arco alpino. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Allerta Meteo Veneto : piogge in arrivo oggi pomeriggio e domani : Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione sino alla mezzanotte di domani su tutti i bacini idrografici del territori regionale: piogge in arrivo in Veneto dal pomeriggio di oggi fino alla mezzanotte di domani con possibilità di temporali sparsi, anche intensi, con vento e grandine, specie nelle ore pomeridiane. Il Centro funzionale decentrato avvisa sul possibile rischio per eventuali ...