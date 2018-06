Allegri | “Napoli | Inter e Roma saranno rivali per titolo”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 giugno 2018) “Cisquadre agguerrite per batterci in Italia. Ci mancherà Sarri ma la Serie A ha ritrovato un vincente come Ancelotti. Poi l’, con Spalletti che si nasconde e fa l’attore ma è talmente bravo e lotterà per il titolo e ci sarà la”. L’allenatore della Juventus Massimilianoindividua le principaliper il prossimo campionato. “Il Milan dipenderà dal mercato che farà e la Lazio è sempre fastidiosa”, aggiungeai microfoni di Sky Sport a margine della quarta edizione del camp che organizza a Livorno per 150 bambini. (AdnKronos) L'articolo: “Napoli,per titolo” CalcioWeb.