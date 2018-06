Allegri | ' Ho detto no al Real Madrid Higuain? Spero resti | ma aspettiamo il Mondiale'

Juventus - Allegri : "Ecco perché ho detto no al Real Madrid" : "Ho detto di no al Real Madrid perché avevo già un impegno con la Juventus": Massimiliano Allegri ha confermato il gran rifiuto alla Casa Bianca in occasione del "Mr Allegri Junior Camp", quarta ...

Allegri : 'Ho detto no al Real Madrid. Higuain? Spero resti' : TORINO - Allegri in conferenza stampa ha spiegato di aver detto no al Real Madrid , perché vuole continuare con la Juventus : 'Ho detto no al Real Madrid - ha detto il tecnico bianconero - perché ...

Ancelotti replica ad Allegri : botta e risposta tra rivali per lo scudetto! : Serie A, Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti si sfideranno in questa stagione nel duello ormai consueto tra Juventus e Napoli “Grazie Max, un onore confrontarmi con te”. Il neo allenatore del Napoli Carlo Ancelotti replica così, su Twitter, al collega della Juventus Massimiliano Allegri che ieri, sempre attraverso il social network, gli ha dato il suo bentornato in Serie A: “Bentornato in Italia mister Ancelotti! La Serie A ...

Juventus-Verona - Allegri : “Sì - resto qui. Scudetto più bello. Domani la festa di Buffon…” : Juventus-Verona, Allegri- Massimiliano Allegri svela ufficialmente il suo futuro e si autoconferma sulla panchina della Juventus. Una scelta già maturata da tempo, la quale non è mai stata messa in dubbio dal tecnico bianconero. “resto ALLA JUVE” “Restare alla Juve? Ho una percentuale altissima, non ho mai avuto dubbi. Settimana prossima incontrerò la società per programmare […] L'articolo Juventus-Verona, Allegri: ...

Juventus - Allegri : "Lo scudetto più bello - ma vogliamo più rispetto" : Il tecnico bianconero stuzzica il Napoli: "Chi non si complimenta con noi, non è obiettivo". Sul futuro: "Mai avuto dubbi sulla mia permanenza"

Juventus-Verona - Allegri : “Sì - resto qui. Scudetto più bello. Domani la festa di Buffon…” : Juventus-Verona, Allegri- Massimiliano Allegri svela ufficialmente il suo futuro e si autoconferma sulla panchina della Juventus. Una scelta già maturata da tempo, la quale non è mai stata messa in dubbio dal tecnico bianconero. “resto ALLA JUVE” “Restare alla Juve? Ho una percentuale altissima, non ho mai avuto dubbi. Settimana prossima incontrerò la società per programmare […] L'articolo Juventus-Verona, Allegri: ...

Juventus - Nedved / "Lo Scudetto merito di Allegri e dei ragazzi. Il Napoli è stato bravissimo a stimolarci" : Juventus, Nedved: il vicepresidente bianconero parla del settimo Scudetto consecutivo e delle polemiche che hanno portato la squadra a reagire e a trovare la voglia di vincere ancora.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 19:41:00 GMT)

JUVENTUS - NEDVED / "Settimo Scudetto di fila un'impresa straordinaria. Senza Buffon difficile - Allegri resta!" : JUVENTUS, NEDVED: il vicepresidente bianconero parla del settimo Scudetto consecutivo e delle polemiche che hanno portato la squadra a reagire e a trovare la voglia di vincere ancora.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:56:00 GMT)

Serie A Altobelli : «Scudetto Juventus? Allegri è un fenomeno» : ROMA - " Allegri è un fenomeno, è un allenatore forte e moderno che in 4 anni ha ottenuto tantissimo. E' grande gestore di uomini e sa affrontare al meglio i momenti difficili. Ha saputo togliere ...

Juventus - Marotta : "Lo scudetto più difficile"/ Su Allegri : "Credo che resterà qui. Donnarumma e Perin..." : Juventus, Marotta: "Lo scudetto più difficile", la gioia dell'amministratore delegato bianconero dopo il settimo titolo consecutivo. Le sue parole su Allegri, Donnarumma e Perin(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 14:26:00 GMT)

Roma-Juventus - Allegri sul settimo scudetto : "Ciclo irripetibile" : L'uomo della storia bianconera esalta il gruppo: ''Vittoria dei ragazzi, bravi a resistere emotivamente agli eventi. Uomo simbolo? Pinsoglio''

Quanto ha contato il turnover di Allegri per vincere lo Scudetto : Dopo 34 intense giornate, molte delle quali passate in vetta, che poi si è trovato a rincorrere arrivando a sfiorarla di nuovo , dopo il gol di Koulibaly all'Allianz Stadium, , il Napoli si è ...

La Juventus vince il settimo scudetto consecutivo. Tutti i meriti di Allegri : L'unica con cui non ha feeling è la Supercoppa italiana: quattro finali e una sola vittoria, nel 2015. Per il resto Massimiliano Allegri non ha lasciato prigionieri da quando è arrivato alla Juventus .

Max Allegri si gode il settimo scudetto di fila della Juve : La Juve dei record. Max Allegri si gode il settimo scudetto consecutivo della Vecchia Signora. E’ il suo quarto consecutivo.