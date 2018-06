Allarme aria inquinata in scuole | studi medici e case di cura | ecco come contrastare

Roma - Allarme bomba alla Chiesa Santa Maria delle Fornaci/ Ma nel pacco ci sono 36mila euro in contanti : Roma, allarme bomba alla Chiesa Santa Maria delle Fornaci, ma nel pacco ci sono 36mila euro in contanti. La scoperta è stata fatta dai carabinieri allertati dal parroco. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 15:56:00 GMT)

Alluvioni in Somalia - l’Allarme dell’Oms : “Rischio colera - malaria e dengue” : Aumenta il rischio di colera, malaria, dengue e chingunya in Somalia, a causa delle piogge torrenziali e delle Alluvioni che hanno colpito 772mila persone, costringendo 230mila abitanti a lasciare le proprie case. A segnalarlo è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che sta lavorando per rilevare epidemie, costruire centri per il colora, fornire zanzariere e far arrivare medicinali, anche con ponti aerei, a chi è maggiormente in ...

Allarme Inter - Manchester City e Barcellona sulle tracce di Skriniar : rifiutata già un’offerta milionaria : Il direttore sportivo Ausilio avrebbe già rifiutato un’offerta da 50 milioni di euro per Skriniar, giunta da una squadra tra Barcellona e Manchester City Il mercato dell’Inter entra nel vivo, non solo per quanto riguarda le entrate ma anche per il capitolo uscite. Se il direttore sportivo Ausilio ha già piazzato i colpi De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, adesso deve difendersi dagli attacchi delle big europee sui propri campioni. ...

Allarme Oms : "Nel mondo 9 persone su 10 respirano aria inquinata" : Oltre il 90% della popolazione mondiale, nove persone su 10, respira aria inquinata. E' l'Allarme lanciato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms): l'inquinamento è responsabile...

“Fate attenzione - è tornata”. Da nord sud è Allarme per la processionaria : ecco perché il peloso millepiedi è pericoloso per l’uomo e gli animali. Come difendere adulti e bambini : Con l’arrivo della primavera e i primi tepori torna a farsi concreto il “pericolo processionaria”, il pericoloso lepidottero appartenente alla famiglia Notodontidae, diffuso in Europa. Il nome di processionaria deriva proprio dall’abitudine di questi bruchi di spostarsi sempre in fila indiana, formando una vera e propria processione. La Thaumetopoea pityocampa o la sua ‘cugina’, la Thaumetopoea ...

FMI lancia l'Allarme sui rischi di stabilità finanziaria : Il Fondo sottolinea che anche una ripresa dell'inflazione porta dei rischi: per " minimizzarli, le banche centrali dovrebbero continuare a normalizzare gradualmente la loro politica monetaria e ...

Allarme smog - 95% popolazione mondo respira aria inquinata