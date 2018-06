Alla «Supercar Night Parade» tra due ali di folla

Tesla Model S Shooting Brake - la celebre supercar elettrica fa spazio Alla famiglia [FOTO] : La supercar elettrica americana si trasforma in una più pratica e versatile versione Shooting Brake Su richiesta di un facoltoso cliente, la carrozzeria olandese RemetzCar ha realizzato una originale Shooting Brake partendo dalla nota e velocissima super car elettrica Tesla Model S. La vettura realizzata in esemplare unico darà vita ad una piccola serie limitata in 20 esemplari distribuiti ad un prezzo top secret. La vettura è stata disegnata ...

Toyota GR Super Sport Concept - ecco la supercar ibrida derivata dAlla TS050 di Le Mans : TOKYO - Le competizioni servono a sviluppare le auto stradali. A volte certi messaggi vanno presi alla lettera, come ha fatto la Toyota che al Tokyo Auto Salon 2018 ha presentato la GR Super Sport...

Salone dell’Auto di Torino – Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e il Concept Jeep Trailcat Alla Supercar Night Parade : alla chiusura del Salone dell’Auto di Torino 2018 hanno sfilato Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e il Concept Jeep Trailcat Stelvio Quadrifoglio, il top della gamma Alfa Romeo e l’incredibile Concept Jeep Trailcat hanno sfilato alla Supercar Night Parade – l’evento glamour che ha chiuso la giornata inaugurale del Salone dell’Auto di Torino. L'articolo Salone dell’Auto di Torino – Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e ...

Peugeot 208 T16 e Andreucci Alla Supercar Night Parade : La Peugeot 208 T16, vincitrice del decimo titolo CIR e attuale leader della stagione 2018, ha sfilato mercoledì sera alla Supercar Night Parade del Salone Parco Valentino. A bordo, un equipaggio d’eccezione: il 10 volte campione Paolo Andreucci ha abbandonato (seppur per poco tempo) la fidata navigatrice Anna Andreussi per sfilare per le vie del […] L'articolo Peugeot 208 T16 e Andreucci alla Supercar Night Parade sembra essere il primo su ...

Parco Valentino - Sfilata di vip Alla Supercar Night Parade : Ha preso il via l'edizione 2018 del Parco Valentino, la festa dei motori di Torino in programma fino a domenica 10 giugno. alla manifestazione è presente anche lo stand di Quattroruote, nel quale tre simulatori di guida, due dei quali dotati anche di visore VR, sono a disposizione dei visitatori che possono sfidarsi sui tracciati di GranTurismo Sport e realizzare il proprio hot lap. L'ingresso è gratuito, previa ...

Nuova Bentley Continental GT - la nobile supercar britannica Alla conquista dell’Italia [FOTO] : Al Salone di Torino Parco Valentino troveremo tra le protagoniste indiscusse la meravigliosa gran turismo britannica Tra le protagoniste del Salone di Torino Parco Valentino, in calendario dal 6 al 10 giugno, troviamo la splendida e potentissima Bentley Continental GT. Progettata, sviluppata e creata con maestria artigianale in Gran Bretagna, questa Nuova, terza generazione di Bentley Continental GT esalta temi e stilemi di un prodotto che ha ...

Parco Valentino 2018 - Sfilata di vip Alla Supercar Night Parade : Mancano ormai poche ore all'apertura dell'edizione 2018 del Parco Valentino. La festa dei motori di Torino prenderà il via mercoledì 6 giugno per concludersi domenica 10. alla manifestazione parteciperà anche Quattroruote con un proprio stand nel quale saranno messi a disposizione dei visitatori tre simulatori di guida. L'ingresso è gratuito, previa registrazione con biglietto elettronico scaricabile dal sito del ...

Pirelli Color Edition - dAlla F1 alle supercar : Pirelli è il fornitore ufficiale dei pneumatici per il Campionato di Formula 1® ed in questo contesto è stata sviluppata la tecnologia che permette di Colorare i fianchi degli pneumatici. Tecnologia che è stata poi trasferita sulle auto stradali, dove rappresenta una novità assoluta, per aggiungere un tocco di personalizzazione e di stile. Pirelli ha sfruttato proprio la sua esperienza in F1® portandola nel mercato alto di gamma delle supercar, ...