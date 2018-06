Alisson-Real | avviati i contatti

Calciomercato : la Roma avvia i contatti con il Real per Alisson : Mentre il Brasile si appresta a esordire al Mondiale, Alisson si avvicina sempre di più al Real Madrid. Secondo alcuni dei principali ‘media’ spagnoli, l’estremo difensore della Selecao e della Roma avrebbe dato mandato al suo agente di discutere con la dirigenza dei campioni d’Europa i termini del suo trasferimento in maglia ‘merengue’. Anche fonti vicine alla famiglia del brasiliano sostengono che la scelta ...

Alisson al Real Madrid/ La Roma chiede 70 milioni - oggi l'accordo con i blancos? : Alisson al Real Madrid: l'affare di calciomercato potrebbe sbloccarsi oggi, l'agente del portiere della Roma parlerà con i blancos. Monchi parte da una valutazione di 70 milioni di euro(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:20:00 GMT)

Roma - accelerata Real per Alisson : già oggi incontro decisivo tra i blancos e l’agente del calciatore : I media spagnoli hanno rivelato come nel pomeriggio di oggi andrà in scena un incontro tra l’agente di Alisson e il Real Madrid accelerata importante del Real Madrid per Alisson, il club blanco avrebbe rotto gli indugi come riportano i media spagnoli, fissando un appuntamento nel pomeriggio di oggi con l’agente del portiere della Roma. Monchi, Roma Un elemento che sottolinea la volontà della società campione d’Europa di fare ...

Roma - Alisson-Real : oggi l'accordo? Ma serve offerta da 60 milioni : Mentre il direttore generale Baldissoni è a Milano per impegni in Lega e il presidente Pallotta è alle prese con il caos stadio, il direttore sportivo Monchi è alla finestra per la situazione Alisson. ...

Dalla Spagna : 'Il Real accelera per portare Alisson a Madrid' : MADRID , Spagna, - Il Real Madrid accelera per arrivare ad Alisson . Secondo il sito del quotidiano 'Marca' il club 'blanco', dopo l'annuncio del triennale firmato da Julen Lopetegui come successore ...

Calciomercato Roma - super offerte per Alisson : Liverpool e Real si contendono il portiere a suon di milioni : Calciomercato Roma- Il Liverpool avrebbe offerto 65 milioni alla Roma per Alisson. Lo scrive il ‘Mundo Deportivo’, secondo cui al club giallorosso sarebbe pervenuta anche una seconda offerta, quella del Real, pero’ piu’ contenuta (50 milioni piu’ bonus). Se il portiere della Selecao decidesse per la premier, scrive il quotidiano sportivo catalani, avrebbe garantito il posto da titolare, cosa che invece non avrebbe a ...

Zenga : 'Real - prendi Donnarumma. Alisson il migliore' : Ma il più forte oggi è Alisson: in area è padrone" , ha ammesso Walter Zenga in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Zenga sulla retrocessione con il Crotone: "Sto male, non riesco a ...

Alisson al Real Madrid?/ La Roma fissa il prezzo : 100 milioni per il portiere : Alisson al Real Madrid? La Roma fissa il prezzo: 100 milioni per il portiere. Alisson piace anche al Chelsea se Courtois andasse proprio al Real Madrid(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 10:17:00 GMT)

Roma - per Alisson scatta l'asta tra Real Madrid e Chelsea : Non siamo ai livelli dello Shakhtar di Fonseca, che di brasiliani ne annovera addirittura nove, ma a Trigoria il verde oro è sempre stato di moda. Per non tornare indietro nel tempo, anche nell'ultima ...

Calciomercato - le ultime sulle trattative : Perin-Juventus - Alisson-Real Madrid : ... che oltre a giocare al calcio studia, è stato infatti alla Business School di Harvard, una delle più prestigiose università statunitensi: parteciperà ai corsi di managemente dello sport organizzati ...

Dalla Spagna : 'Alisson aspetterà il Real Madrid' : ROMA - 'Alisson aspetterà il Real Madrid' . Titola così 'Marca' online sul retroscena di mercato che riguarda il portiere della Roma nel mirino del club che ha vinto le ultime tre edizioni della ...

