Alice Castello | a fuoco un magazzino

Torna 'Monteriggioni Il Castello dei Balocchi' - dedicato ad Alice nel paese delle meraviglie : Alle ore 12, nell'area "Spettacoli delle meraviglie ", i piccoli visitatori potranno assistere allo spettacolo "Casa Carroll...magia, follia e immaginazione dello zio Lewis, il mago del non sense", ...

Alice Castello non è Aci - salta processo : ANSA, - TORINO, 26 APR - L'atto giudiziario partito da Torino doveva essere notificato ad Alice Castello , Vercelli, ma è finito ad Aci Castello , Catania, , a circa 1.400 km di distanza. C'è questo ...

Atto indirizzato ad Alice Castello spedito per errore ad Aci Castello : slitta il processo per abusi ai disabili : Lapsus a Palazzo di giustizia: il provvedimento partito da Torino è finito nella località siciliana invece che in quella, meno nota, del Vercellese