Alice Campello | il suo pancione e Morata in Croazia | gravidanza agli sgoccioli e vacanza

sportfair

: RT @addictedjuve: i futuri figli di Álvaro Morata ed Alice Campello si chiameranno Alessandro e Leonardo.. - Gaia_esse : RT @addictedjuve: i futuri figli di Álvaro Morata ed Alice Campello si chiameranno Alessandro e Leonardo.. - ziamseyes : Io vivo per il pancione di Alice Campello - addictedjuve : i futuri figli di Álvaro Morata ed Alice Campello si chiameranno Alessandro e Leonardo.. -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Alvaroedsaranno presto genitori, ma prima la coppia si gode una splendidanella bellissimaAlvaroedstanno trascorrendo unarilassante in. I due piccioncini sono accompagnati nella meta vacanziera anche dai genitori della bellissima fashion blogger. Il beldicresce a vista d’occhio e proprio per l’imminente parto, senza allontanarsi troppo dal luogo in cui i piccoli gemelli nasceranno, il calciatore del Chelsea e la moglie si godono il mare croato e le meraviglie della natura incontaminata del luogo in cui si trovano. Manca poco al parto di, il conto alla rovescia che renderà lei e l’attaccante spagnolo genitori è. >>> CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO <<< Fai clic qui per vedere lo slideshow. L'articolo, il suo ...