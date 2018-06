Alessia Marcuzzi ' lascia' la tv | Ho tempo solo per la famiglia

Alessia Marcuzzi ha detto no allo show sui Mondiali. E non si pente dell’Isola dei Famosi : Nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Oggi, Alessia Marcuzzi ha parlato della sua carriera. E, soprattutto, delle ragioni dietro ad un “no” che nessuno si aspettava. È un’intervista a cuore aperto, quella che la bionda conduttrice tv ha rilasciato al numero di Oggi in edicola dal 14 giugno. Reduce da un’impegnatissima stagione, che l’ha vista al timone de L’Isola dei Famosi, ...

Annunciati i nuovi conduttori del Summer Festival - salta Alessia Marcuzzi : le novità : I nuovi conduttori del Summer Festival sono stati Annunciati. Dopo anni di presenza sul palco di Piazza del Popolo, non sarà più Alessia Marcuzzi alla guida delle kermesse che quest'anno torna nelle mani di Fascino di Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni portate da davidemaggio.it, la manifestazione sarebbe pronta a un passaggio di mano con Ilary Blasi alla guida del Summer Festival, da registrarsi in quel di Roma durante il penultimo ...

Ilary Blasi - l'asso pigliatutto : condurrà Summer Festival 2018 al posto di Alessia Marcuzzi : A Lady Totti la conduzione del grande evento musicale a Piazza del Popolo. E dal 15 giugno al timone di 'Balalaika - Dalla Russia col pallone'

Colpo basso per Alessia Marcuzzi - la Blasi le sfila il programma : Ilary "prezzemolino" Blasi. Sarà un'estate piena di impegni televisivi per lei, reduce dai due grandi successi di questa stagione come il Grande Fratello Vip e Le Iene. Oltre a "...

Il figlio di Alessia Marcuzzi ricoverato in ospedale : Lo scorso weekend, dopo otto anni di fidanzamento e un figlio, sono convolati a nozze Simone Inzaghi e Gaia Lucariello. Un matrimonio celebrato a Montalcino, in provincia di Siena, insieme a 200 invitati. Al lieto evento ha partecipato anche l’ex dello sposo, Alessia Marcuzzi, accompagnata dal marito Paolo Calabresi Marconi, e dalla figlia Mia. Grande assente, Tommaso Inzaghi. Il figlio adolescente di Alessia e Simone non ha potuto essere ...

Alessia Marcuzzi in ospedale per il figlio Tommaso : le foto dello spavento : ROMA ? Grande paura per Alessia Marcuzzi. Proprio mentre il suo ex Filippi Inzaghi si stava sposando con la compagnia Gaia Lucariello proprio il figlio che hanno avuto insieme, Tommaso, si...

Simone Inzaghi si sposa : ecco perché il figlio avuto da Alessia Marcuzzi non c'era alle nozze : Simone Inzaghi e Gaia Lucariello, dopo otto anni di fidanzamento e dopo la nascita, cinque anni fa, del loro figlio Lorenzo, si sono sposati lo scorso weekend a Montalcino, vicino Siena. Duecento invitati, tra cui la ex di Simone, la conduttrice Alessia Marcuzzi insieme al marito Paolo Calabresi (i due sono rimasti molto amici). Insieme ad Alessia c'era anche Mia, la figlia che ha avuto da Francesco Facchinetti, ma mancava Tommaso, il ...

Ilary Blasi batte Alessia Marcuzzi : a lei la conduzione del Summer Festival : Ilary Blasi batte Alessia Marcuzzi e si aggiudica il Wind Summer Festival nel gioco estivo delle conduzioni. I prossimi mesi saranno piuttosto impegnativi per Lady Totti, che si troverà al timone di moltissimi show in prima serata. Dopo la fine delle Iene e in attesa della terza edizione del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi si prepara a guidare lo show musicale più atteso dell’estate 2018. Il programma, giunto alla sesta edizione, andrà in ...

TOMMASO INZAGHI IN OSPEDALE/ Figlio di Alessia Marcuzzi non c'era al matrimonio del padre Simone : è polemica! : Alessia Marcuzzi spiega la ragione dell'assenza del Figlio TOMMASO al matrimonio del padre Simone INZAGHI: il ragazzo si trovava in OSPEDALE per una polmonite.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 14:12:00 GMT)

Alessia Marcuzzi in ospedale con il figlio dopo le nozze di Inzaghi : dopo il matrimonio dell’ex Simone Inzaghi, dove è stata testimone di nozze, Alessia Marcuzzi è corsa in ospedale dal figlio Tommaso. Qualche giorno fa l’allenatore della Lazio ha giurato amore eterno a Gaia Lucariello, la sua compagna da quasi dieci anni. Alla cerimonia erano presenti moltissimi vip, fra cui Alessia Marcuzzi, che è stata scelta dalla sposa come testimone di nozze. La conduttrice è arrivata a Montalcino accompagnata ...

Tommaso Inzaghi in ospedale/ Figlio di Alessia Marcuzzi non c'era al matrimonio del padre Simone : ecco perchè : Alessia Marcuzzi spiega la ragione dell'assenza del Figlio Tommaso al matrimonio del padre Simone Inzaghi: il ragazzo si trovava in ospedale per una polmonite.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:44:00 GMT)

Il figlio di Alessia Marcuzzi ricoverato in ospedale : cos'è successo a Tommaso Inzaghi : Lo scorso weekend, dopo otto anni di fidanzamento e un figlio, Lorenzo, di 5 anni, sono convolati a nozze Simone Inzaghi e Gaia Lucariello. Un matrimonio celebrato a Montalcino, in provincia di...

Alberto Mezzetti vincitore del Grande Fratello 2018 : l’edizione più trash della storia e la frecciatina ad Alessia Marcuzzi : Alberto Mezzetti vincitore del Grande Fratello 2018. Tutto era scritto ormai da settimane e alla fine è andato tutto come previsto se non fosse che Matteo Gentili anziché secondo sia arrivato terzo lasciando il posto più alto sul podio alla bella Alessia Prete, colei che gli ha rubato il cuore. Previsioni rispettate per il podio ma non per la conduzione e la conduttrice. Barbara d'Urso è riuscita a superare sé stessa e non solo per quello che ...

Maria De Filippi - ad Amici la battutina in diretta su Alessia Marcuzzi : 'A Mediaset...' : Una stilettata che fa male. Maria De Filippi , durante la semifinale di Amici , non ha risparmiato una battutina indigesta per Alessia Marcuzzi , conduttrice dell' Isola dei famosi travolta dallo ...