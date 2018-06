Alberto Mezzetti fa sul serio con Barbara d’Urso | invito speciale al mare

GF 15 Alberto Mezzetti sogna l’isola dei famosi : Alberto Mezzetti, vincitore della 15esima edizione del “Grande Fratello”, pensa al futuro. E già si immagina una partecipazione all’Isola dei famosi: “Gli orizzonti li apre chi li sa guardare”. Fra tutti gli inquilini continuerà ad essere amico di Simone, conferma il debole per Barbara d’Urso e al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” confessa: “Sono un tipo geloso”. Il Tarzan di Viterbo ...

Alberto MEZZETTI/ "Ho rifiutato il ruolo di tronista a Uomini e Donne" : ALBERTO MEZZETTI, vincitore del Grande Fratello 15, si confessa al settimanale DiPiù: "Sono stato notato dalla redazione di Uomini e Donne ma ho rifiutato il ruolo di tronista". (Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 12:20:00 GMT)

Alberto Mezzetti - dopo il GF l’Isola dei Famosi? Parla l’ex gieffino : Alberto Mezzetti, dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi? La rivelazione dell’ex gieffino Il vincitore della quindicesima edizione del Grande Fratello ha un grande sogno del cassetto. dopo aver trionfato al reality-show di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso, Alberto Mezzetti pare avere le idee chiare sul suo imminente futuro. A quanto pare, il giovane di […] L'articolo Alberto Mezzetti, dopo il GF l’Isola dei ...

Barbara d’Urso svela : “Ecco perché il GF l’ha vinto Alberto Mezzetti” : Grande Fratello, Barbara d’Urso si svela: perché ha vinto Alberto e i momenti più belli del reality Barbara d’Urso ha rilasciato una curiosa intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La nota conduttrice di Canale 5 non ha potuto fare a meno di parlare del Grande Fratello. La quindicesima edizione del reality-show in onda su […] L'articolo Barbara d’Urso svela: “Ecco perché il GF l’ha vinto Alberto ...

Alberto Mezzetti ritratta le accuse su Angelo Sanzio | GF 15 : Alberto Mezzetti fa marcia indietro sulle recenti accuse lanciate contro Angelo Sanzio ed altri ex concorrenti del GF 15. Nei giorni scorsi, il Tarzan di Viterbo si era infatti espresso in modo duro nei confronti del Ken italiano: a suo dire avrebbe infastidito tutto il gruppo con le sue continue provocazioni. Dopo un breve botta e risposta, Alberto Mezzetti ha deciso però di fare ammenda e riappacificarsi con l’ex concorrente del GF ...

“La sua donna - una vip”. La soffiata (potente) sulla ex di Alberto Mezzetti. “È una famosa” - dicono i beninformati che - come prova dello scoop - pubblicano le foto della coppia : ‘gossippari’ impazziti : Trentaquattro anni, ex modello, una capigliatura ribelle e selvaggia ma anche un lato più dolce: questo è Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello versione 2018 al termine di un ultimo scontro con la seconda classificata Alessia Prete nel corso della diretta del 4 giugno. Viterbese, classe 1984, Alberto è riuscito a entrare nel cuore degli italiani grazie al suo atteggiamento sempre pulito e sincero. La mamma, Daniela Dettagli, ...

Grande Fratello 15 - Angelo Sanzio risponde alle critiche di Alberto Mezzetti : "A tarzanello - ma che vuoi!" : Dopo lo sfogo clamoroso in diretta all'indirizzo di Simone Coccia Colaiuta, visto durante la semifinale di questa quindicesima edizione del Grande Fratello, reality show di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, Angelo Sanzio, che, come sappiamo tutti, è noto al pubblico anche con la definizione di Ken Umano italiano, ha risposto per le rime anche ad Alberto Mezzetti, il "Tarzan" di Viterbo, trionfatore di questa edizione. Cosa avrà mai ...

Alberto Mezzetti vince il Grande Fratello - ma il bacio con Veronica Satti fa discutere : «Lei ha una compagna» : Alberto Mezzetti ha trionfato nell'edizione numero 15 del Grande Fratello, ma il "Tarzan" di Viterbo - oltre ad aver messo tutti d'accordo - ha anche conquistato il cuore delle sue...