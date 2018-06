Aggressione a tifosi del Venezia | arrestati ultras del Palermo NOMI e DETTAGLI

Champions League - Aggressione tifosi Liverpool a Kiev : è di due feriti il bilancio provvisorio : Sono due i tifosi del Liverpool feriti dopo l’aggressione che una ventina di tifosi ucraini hanno messo in atto in un locale di Kiev Due tifosi del Liverpool feriti in modo lieve e altri due arrestati. E’ questo il bilancio dell’attacco di una ventina di hooligans ucraini nei confronti di alcuni tifosi dei ‘Reds’ mentre stavano cenando intorno alle 23 di ieri sera in un ristorante nei pressi dello Stadio Olimpico di ...

Lamezia Terme - venti ultras del Catania arrestati per Aggressione a 4 professori : li avevano scambiati per tifosi del Siracusa : Li hanno puntati sul traghetto che collega Messina a Reggio Calabria. Li hanno inseguiti in autostrada. E una volta arrivati vicino alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme hanno dato fuoco alla loro auto con un fumogeno, li hanno picchiati e infine rapinati. Tutto perché pensavano che fossero i tifosi rivali del Siracusa. In realtà, come hanno rivelato gli inquirenti, si trattava di quattro docenti reggini diretti a Cosenza per un corso di ...

Aggressione a cittadini scambiati per tifosi : arrestati ultras Catania - : I reati, secondo la polizia, sarebbero stati compiuti il 29 aprile, durante una trasferta per la partita di Serie C tra la squadra etnea e il Matera. In quell'occasione il gruppo di tifosi, dopo un ...

Aggressione a cittadini scambiati per tifosi : arrestati ultras Catania : Aggressione a cittadini scambiati per tifosi: arrestati ultras Catania I reati, secondo la polizia, sarebbero stati compiuti il 29 aprile, durante una trasferta per la partita di Serie C tra la squadra etnea e il Matera. In quell'occasione il gruppo di tifosi, dopo un inseguimento, avrebbe anche dato fuoco con un fumogeno ad ...

Incredibile a Lamezia - Aggressione in automobile : scontri tra tifosi provenienti da Reggio Calabria? : Hanno riportato solo lievi escoriazioni due dei quattro occupanti di un’auto oggetto di un raid a base di aggressioni e lancio di un fumogeno all’interno dell’abitacolo, da parte di sconosciuti, forse tifosi. L’episodio, su cui hanno avviato accertamenti la Polizia di Stato del Commissariato di Lamezia Terme e la Polfer, è accaduto davanti alla stazione ferroviaria della città. La vettura con i quattro a bordo, proveniente da Reggio Calabria e ...

Aggressione Liverpool - tifosi della Roma rinviati a giudizio : I due tifosi della Roma accusati dell’Aggressione all’irlandese Sean Cox, tifoso del Liverpool, sono stati rinviati a giudizio questo pomeriggio. Ai supporters giallorossi è stata negata libertà su cauzione, resteranno dunque in carcere fino all’inizio del processo, il prossimo 24 maggio. Per Sciusco, riporta l’Ansa, l’accusa è di “disordini violenti”, per Lombardi anche di “lesioni gravissime”. L'articolo Aggressione Liverpool, tifosi della ...