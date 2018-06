Aggredì prof inglese | bocciato il figlio

Selvazzano. Prof aggredita dalla mamma - il figlio è stato bocciato : troppe insufficienze : Il ragazzino della scuola media in provincia di Padova dovrà ripetere l’anno: diverse insufficienze e assenza in pagella. La mamma: "Io so di aver esagerato. Speravo nella comprensione degli altri insegnanti". La donna aveva spaccato il setto nasale all'insegnante del figlio.Continua a leggere

"Mi scuso con la prof - ma lei mi ha sfidato e l'ho aggredita" : Non poteva sopportare la prospettiva della bocciatura per suo figlio, così oggi una mamma si è scagliata contro l'insegnante, con uno spintone che l'ha fatta cadere a terra. La prof, ferita al labbro, è stata costretta a recarsi al Pronto Soccorso. È accaduto l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico 2017/2018 all'uscita di un istituto a Caselle di Selvazzano, nel padovano. L'insegnante di inglese aveva assegnato ...

"Ha osato dare un 4 a mia figlia" - mamma furiosa aggredisce la professoressa : Il quattro dato alla figlia proprio non è andato giù alla mamma di una studentessa del triennio dell'Istituto Carducci di Viareggio , Lucca, che così, come riportato dai quotidiani Il Tirreno e La ...

VIAREGGIO - MANI AL COLLO AL PROF PER UN 4 ALLA FIGLIA/ Madre esagitata aggredisce l’insegnante : VIAREGGIO, aggredisce PROF dopo un 4 ALLA FIGLIA: Madre dell'alunna non prende bene l'insufficienza e affronta l'insegnante, ora sotto choc. Il suo sfogo.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 18:20:00 GMT)

Viareggio - aggredisce prof dopo un 4 alla figlia/ Insegnante sotto choc : "E’ un’aggressione alla scuola" : Viareggio, aggredisce prof dopo un 4 alla figlia: madre dell'alunna non prende bene l'insufficienza e affronta l'Insegnante, ora sotto choc. Il suo sfogo.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 16:58:00 GMT)

Aggrediscono prof dopo 4 alla figlia : ... sui social, è stata la stessa insegnante che si è detta 'sconvolta, addolorata, incredula' per essere stata ' brutalmente aggredita dal genitore di un alunno/a a cui ho dato, secondo scienza e ...

Studentessa prende 4 in Storia - i genitori aggrediscono la prof : La notizia è riportata oggi dalla cronaca locale della 'Nazione'. A denunciare l'episodio, sui social, è stata la stessa insegnante che si è detta 'sconvolta, addolorata, incredula' per essere stata '...

Professoressa mette 4 all'alunna : aggredita dai genitori : Ancora un episodio di violenza a scuola, ancora con un'insegnante come vittima. Stavolta ad aggredire la prof sono stati i genitori di un'alunna, alla quale aveva dato '4' dopo un'interrogazione. Come riporta il quotidiano...

Aggrediscono prof dopo 4 alla figlia : ... sui social, è stata la stessa insegnante che si è detta "sconvolta, addolorata, incredula" per essere stata "brutalmente aggredita dal genitore di un alunno/a a cui ho dato, secondo scienza e ...

Aggrediscono prof dopo 4 alla figlia : La notizia è riportata oggi dalla cronaca locale della "Nazione". A denunciare l'episodio, sui social, è stata la stessa insegnante che si è detta "sconvolta, addolorata, incredula" per essere stata "...

Studentessa prende 4 in Storia - i genitori aggrediscono la prof : La notizia è riportata oggi dalla cronaca locale della 'Nazione'. A denunciare l'episodio, sui social, è stata la stessa insegnante che si è detta 'sconvolta, addolorata, incredula' per essere stata '...

Aggrediscono prof dopo 4 alla figlia : Lucca, 18 mag. – (AdnKronos) – Un’insegnante è stata aggredita dai genitori di un’alunna alla quale aveva dato 4 in un’interrogazione. E’ accaduto mercoledì scorso a una professoressa di storia e filosofia del liceo Giosuè Carducci di Viareggio (Lucca). La notizia è riportata oggi dalla cronaca locale della “Nazione”. A denunciare l’episodio, sui social, è stata la stessa insegnante che si è ...

Aggrediscono prof dopo 4 alla figlia : Lucca, 18 mag. - (AdnKronos) - Un'insegnante è stata aggredita dai genitori di un'alunna alla quale aveva dato 4 in un'interrogazione. E' accaduto mercoledì scorso a una professoressa di storia e filosofia del liceo Giosuè Carducci di Viareggio (Lucca). La notizia è riportata oggi dalla cronaca loca

Lecco - l'agente aggredito sul treno. «Noi profughi - non puoi fare niente» : «Mi hanno urlato in faccia: siamo profughi, non puoi farci niente. Erano in tanti, mi hanno accerchiato, preso a pugni. Sono caduto a terra, sentivo i loro calci. Poi ho perso i sensi». L'assistente ...