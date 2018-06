Affermativo | Jovanotti | Testo | Audio | MP3

Affermativo è il nuovo singolo di Jovanotti - il racconto di un uomo affamato di vita (testo e audio) : Si intitola Affermativo il nuovo singolo di Jovanotti. La canzone è contenuta nell'album Oh, vita! e arriva in radio venerdì 15 giugno mentre è già disponibile in streaming e negli store digitali con l'album dell'artista. Il nuovo singolo di Jovanotti viene rilasciato alla vigilia della prima data del tour europeo del 2018 in programma a Stoccarda. Un inno positivo, in Affermativo troviamo la storia di un uomo affamato di vita, intenzionato a ...