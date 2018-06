Affermativo è il nuovo singolo di Jovanotti | il racconto di un uomo affamato di vita

optimaitalia

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Si intitolaildi. La canzone è contenuta nell'album Oh,! e arriva in radio venerdì 15 giugno mentre è già disponibile in streaming e negli store digitali con l'album dell'artista.Ildiviene rilasciato alla vigilia della prima data del tour europeo del 2018 in programma a Stoccarda. Un inno positivo, introviamo la storia di undi, intenzionato a guardare al futuro con ottimismo e speranza.Pronto ad ogni sforzo per "resistere", il protagonista della canzone narra le sue esperienze in prima persona e ricorda “come ero io a 18 anni”.A proposito del branoammette che non avrebbe mai pensato a questo comema un segno del destino lo ha fatto ricredere a favore della pubblicazione di una canzone intensa, che narra una storia direale, di un ...