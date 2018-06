A rischio il potere M5s a Roma

huffingtonpost

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Lo spettro di una corruzione sistemica e trasversale, che coinvolge anche il Movimento 5 Stelle, si manifesta proprio ache doveva essere riscattata dopo le macerie di Mafia Capitale. Come se nulla fosse cambiato, rimanendo eternamente uguale a se stessa. È quanto rivelato quando all'alba sono scattati gli arresti per una vicenda di corruzione che ruota attorno alla costruzione dello stadio della. Unica grande opera che la Giunta guidata da Virginia Raggi intende realizzare e che ora è stata quantomeno macchiata.L'uomo chiave, finito agli arresti domiciliari, è Luca Lanzalone, presidente di Acea nominato dall'amministrazione Raggi e consulente legale del Campidoglio, uomo di fiducia non solo del sindaco ma anche dei vertici M5s. Scelto per sbrogliare l'ingarbugliata vicenda dello stadio dellae trattare per la diminuzione delle cubature con il ...