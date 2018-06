A poche ore dall’inizio del Mondiale la Spagna ha esonerato Lopetegui | Calciatori in

Il post della sindaca Raggi sullo stadio della Roma poche ore prima del blitz : #unostadiofattobene : Virginia Raggi alla vigilia dei nove arresti connessi alla realizzazione dello stadio di Tor di Valle aveva esaltato sui social il progetto: "Unico, innovativo, moderno e rispettoso dell'ambiente"

David e Vittoria Beckham divorziano : la fake news in poche ore fa il giro del mondo : La notizia del divorzio tra David e Victoria Beckham ha fatto rapidamente il giro del mondo. La coppia si è affrettata a smentire le voci sulla separazione e i presunti tradimenti dell'ex calciatore, ma dietro questa 'fake news' c'è uno sbaglio clamoroso. Sotto inchiesta è finita la ...

Meteo - sarà un'estate "tiepida" : poche ondate di calore : L'estate che sta per iniziare sarà calda, ma non da record come negli scorsi anni. A delineare il nuovo scenario che si affaccia sull'Italia è il colonnello Paolo Ernani, Meteorologo: "...

Diretta/ Corea del Sud Senegal (risultato live 0-0) streaming video e tv : poche emozioni in campo : Diretta Corea del sud Senegal: info streaming video e tv dell'amichevole prevista questo pomeriggio in Austria. Ultimo test match prima dei Mondiali 2018.

Vasco Rossi - Concerto Roma Stadio Olimpico/ Scaletta : lo scherzo di Wikipedia a poche ore dal debutto : Vasco Rossi, Concerto allo Stadio Olimpico di Roma oggi, lunedì 11 giugno: bagno di folla per il rocker di Zocca. Orari, biglietti, Scaletta e tutto quello che c'è da sapere.

Migranti - Salvini : "Altra nave al largo - diciamo no". Aquarius - soluzione in poche ore : Il ministro dell'Interno e leader della Lega mantiene la chiusura dei porti: "L'Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire". Ma Toninelli: "In poche ore dovremmo risolvere" La situazione a ...

Oltre mille sbarchi in poche ore di migranti provenienti dalla Libia : Tra la notte e le prime ore del mattino Oltre mille persone sono state recuperate dalle tre motovedette della Guardia Costiera italiana di stanza a Lampedusa. Si tratta di migranti, in larghissima maggioranza provenienti dall'area subsahariana, salpati dalle coste della Libia. E per Salvini la colpa delle partenze è la "disinformazione".Continua a leggere

Asia Argento - la scelta impensabile : dove si è presentata poche ore dopo la tragica morte di Anthony Bourdain : Il lavoro per superare un trauma straziante. Asia Argento ha scelto di rispettare gli impegni presi con la produzione di X Factor e si è presentata regolarmente alle prime audizioni del talent ...

“Anthony…”. Il dolore di Asia Argento : lo straziante messaggio per il fidanzato morto. A poche ore dalla notizia arriva il messaggio dell’attrice : È morto suicida a 61 anni lo chef americano Anthony Bourdain. Lo ha riferito la Cnn, per cui lavorava. Si trovava a Strasburgo per una nuova puntata della serie “Parts Unknown”, programma tv sulle cucine e i ristoranti del mondo. A trovarlo senza vita nella sua stanza d’albergo è stato il collega Eric Ripert. Nato nel 1956, Anthony Bourdain era un celebre cuoco e scrittore americano. La sua carriera è iniziata con un ...

'Ora o mai più' - un forfait a poche ore dal debutto del reality di Amadeus : Debutta stasera 8 giugno su Rai 1 la prima di 4 puntate di Ora o mai più, il nuovo reality musicale condotto da Amadeus che vedrà la partecipazione di 8 artisti che in...

