A Milano arriva Unico Gelato e Caffè | franchising nato a Bologna

Gli attori italiani di «Grey's Anatomy» e «Station 19» arrivano a Milano - : Stefania Spampinato, nata a cresciuta in Sicilia, si è laureata in Arte e Spettacolo a Milano prima di iniziare a lavorare in giro per il mondo, collaborando anche con artisti come Kylie Minogue e ...

On dance : a Milano arriva la settimana della danza - firmata da Roberto Bolle - : Il calendario , in effetti, abbraccia tutta la città, ma anche tutta la cittadinanza: un opening danzante al Castello Sforzesco, spettacoli e workshop gratuiti, eventi e corsi dedicati ai più ...

Gli Arctic Monkeys arrivano a Milano : sarà questa la scaletta del concerto? : Un graditissimo ritorno The post Gli Arctic Monkeys arrivano a Milano: sarà questa la scaletta del concerto? appeared first on News Mtv Italia.

Milano - scontro sulle nuove moschee : e il dossier arriva sul tavolo di Salvini : La «Milano dei diritti» entra subito in rotta di collisione con il nuovo governo penta-leghista. Nei difficili giorni della crisi politico istituzionale c'era stata la «sfida» dei sindaci di oggi e di ...

Milano - alla Fabbrica del Vapore arriva il «cuore verde» : La spianata di cemento alla Fabbrica del Vapore si tinge, per l'estate, di verde. Il progetto dell'«agriparco urbano» , oggi l'inaugurazione, è firmato dallo Studio Grassi Design, sotto la direzione ...

Scala di Milano - alla Prima arrivano gli Unni con “Attila” di Verdi. Poi Woody Allen porta Puccini (ma anche viceversa) : alla Prima della Scala arrivano gli Unni: Attila di Giuseppe Verdi aprirà la prossima stagione lirica del Piermarini. Scelta simbolica, forse: nel 1848 era in replica a teatro nel quando cadde Metternich, la sera Prima dell’inizio delle Cinque Giornate di Milano, primo battito del Risorgimento e seme dell’Italia unita. Non è più solo un affare da melomani, la Prima della Scala. Anzi. Trasmessa in diretta su Rai1 ormai da un paio ...

“Picasso Metamorfosi” - arriva a Milano la mostra con 200 capolavori del genio spagnolo : Circa 200 opere tra lavori di Pablo Picasso e opere d’arte antica cui il grande maestro si è ispirato compongono"Picasso Metamorfosi" in programma dal 18 ottobre a Palazzo Reale a Milano che indagherà il rapporto multiforme e fecondo che il genio spagnolo ha sviluppato, per tutta la sua straordinaria carriera, con il mito e l’antichità.Continua a leggere

Con Mareincittà il SUP arriva a Milano : La seconda edizione di Mareincittà arriva all’Idroscalo di Milano dal 7 al 10 giugno Dal 7 al 10 giugno pv, presso l’Idroscalo di Milano, si svolgerà la seconda edizione di Mareincittà, iniziativa ludico sportiva, totalmente gratuita, dedicata a tutti gli appassionati degli sport acquatici e organizzata dal Club Sportivo Ambrosiano ASD. Una quattro giorni di sport fuori e dentro l’acqua con tante discipline in programma dove cimentarsi con ...

Bas Dost al Milan? / Calciomercato - l'attaccante dello Sporting Lisbona può arrivare gratis a Milano : Bas Dost al Milan? Calciomercato, il lungo attaccante dello Sporting Lisbona si può liberare a parametro zero e volare verso la squadra rossonera di Gennaro Ivan Gattuso.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 17:00:00 GMT)

Una grande mostra sul rapporto tra Picasso e l'antico arriva in autunno a Milano - a Palazzo Reale : 'Quando nel 1953', ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala , 'Picasso scelse Milano e la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, in parte distrutta dalla guerra, per mostrare al mondo ...

Arriva a Milano il percorso interattivo dedicato alla campagna "Scienza - non magia - " di Yakult : Da martedì 22 maggio, il road tour Yakult della campagna "Scienza , non magia, " è Arrivato nella città di Milano per restare fino a domenica 27 e coinvolgere i cittadini nel percorso di live engagement pensato per raccontare il prodotto Yakult. Via Beltrami ...

Borse giù - Milano è la peggiore Lo spread s’impenna : è arrivato a 193 : Apertura in terreno negativo per tutte le Borse europee ma a segnare il calo più marcato è proprio Piazza Affari che arriva a -1,5% in pochi minuti. Le vendite sono ancora influenzate dal clima di incertezza politica di questi giorni

A Milano arriva il weekend delle «Bandiere Arancioni» : Il prossimo fine settimana il castello Sforzesco di Milano sarà il borgo più grande e più creativo d’Italia. Torna infatti sabato 19 e domenica 20 maggio Exploring Bandiere Arancioni, l’evento organizzato dal Touring Club Italiano che mette insieme sessanta borghi, sparsi in tutta la penisola, chiamati a diventare per due giorni ambasciatori del loro territorio, raccontando di artigianato, storie e tradizioni locali, gastronomia, ...

Xiaomi arriva in Italia a Milano il 26 Maggio : Trova la location e vinci : Xiaomi arriverà in Italia il 24 Maggio con la conferenza stampa ed il 26 Maggio verrà inaugurato il suo primo store. Per l’occasione lancia un concorso per Trovare la location dello store dove poter vincere tanti sconti e prodotti Xiaomi finalmente in Italia. Come vincere tanti buoni sconto Xiaomi finalmente arriva ufficialmente in Italia ed il 24 […]