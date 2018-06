50 anni fa muore Salvatore Quasimodo | nei suoi versi | tutta la tragicità dei nostri tempi

Foggia. Cavallo libero sulla strada : Domenico si schianta in moto e muore a 24 anni : Domenico Del Giudice, 24 anni di Vico del Gargano, è morto nella notte tra il 12 e il 13 giugno in seguito a un terribile incidente stradale tra la sua moto e un Cavallo. Anche l'animale è deceduto nel devastante impatto. Ora indagano i carabinieri.Continua a leggere

Investe cavallo con lo scooter - Domenico muore a 24 anni nel Foggiano : Ha investito un cavallo che vagava in mezzo alla strada ed è morto. Domenico Del Giudice , 24 anni, non è sopravvissuto all'incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla strada provinciale 144, a ...

Ahmed - afghano di 18 anni - muore ad Ancona : schiacciato dal camion sotto il quale viaggiava : Un ragazzo afghano di 18 anni è morto dopo essere stato schiacciato dal camion sotto il quale viaggiava, nel tentativo di raggiungere il nord Europa. Il giovane era partito dall'Afghanistan, devastato dalla guerra, qualche mese fa ed era transitato dalla Grecia, da dove probabilmente si è poi rimesso in viaggio.Continua a leggere

Luigi muore a 18 anni in un incidente : il post del padre (che svela la sua identità) : Un ragazzo di 18 anni, Luigi Borrelli, ha perso la vita questa notte in seguito ad un violento incidente stradale avvenuto nel quartiere di Ponticelli, a

Sposati da 46 anni - lei muore 10 giorni dopo il marito : “Non sopportavano la separazione” : Amy Hardy, 92 anni, è morta dieci giorni dopo Arnold, l’uomo che aveva scelto come suo compagno di vita quarantasei anni fa. L’anziana viveva in una casa di cura diversa da quella del marito e i figli non le aveva dato la brutta notizia, ma lei sentiva che “qualcosa non andava”.Continua a leggere

Incidente in moto a Ravenna : muore Lorenzo “Lollo” - aveva appena compiuto 27 anni : Il giovane centauro Lorenzo Bianchini avrebbe perso il controllo del mezzo mentre stava affrontando una curva. Il tragico Incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsa, mentre il ventisettenne stava raggiungendo degli amici. I sanitari intervenuti sul posto hanno tentato a lungo di salvargli la vita.Continua a leggere

Si trasferisce in Germania per trovare lavoro : muore a 22 anni in un incidente stradale : Tra rabbia e dolore, la comunità di Monteroni attende il ritorno a casa della salma di Mattia Renis, l'operaio di 22 anni morto venerdì scorso in Germania, in un tragico incidente stradale. Sarà l'...

Isola D’Elba. Roberta - 30 anni - muore per un malore dopo essersi tuffata da uno scoglio : La giovane era in vacanza insieme a degli amici all'Isola d'Elba. E' deceduta dopo un malore accusato in seguito al tuffo da uno scoglio della Spiaggia di Sansone.Continua a leggere

Muore a 15 anni all'accensione dei fuochi del sacro Cuore : MENDOLA. Un giovane di Termeno, di 15 anni, ha perso la vita la scorsa notte , 10 giugno, sul Monte Roen. Il ragazzo aveva partecipato ad una delle cerimonie di accensione dei fuochi per il sacro ...

Cade dalla bici mentre passeggia - muore un giovane di 24 anni : Non ce l'ha fatta Rocco Perrino , il giovane di 24 anni di Poggiomarino. E' deceduto questa mattina all'ospedale di Nocera Inferiore. Era stato ricoverato in rianimazione dopo il malore improvviso che ...

Dramma nella notte dei fuochi del Sacro Cuore : ragazzo di 15 anni precipita e muore : Un ragazzo altoatesino ha perso la vita durante la notte dei tradizionali fuochi del Sacro Cuore in Alto Adige. Il giovane aveva partecipato con un gruppo di amici all'accensione di un rogo sul Crono del Roen, sul confine tra il Trentino e l'Alto Adige. Di notte, durante la discesa a valle, con ogni probabilità è scivolato e finito in un burrone.Continua a leggere

Tragico schianto - Giuseppe muore a 21 anni dopo settimane di agonia : Non c'è stato nulla da fare, dopo due settimane in cui ha lottato tra la vita e la morte è deceduto ieri in ospedale Giuseppe Amato, il 21enne di San Pietro al Tanagro...

Viene colpito dalla mola a disco mentre ripara il soffitto : muore dissanguato a 46 anni : Un uomo di 46 anni è morto dissanguato oggi dopo essere rimasto colpito alla gola da una mola a disco che stava usando per praticare un foro nel soffito di un'abitazione, a Zimelle , Verona, . La ...

Ha un attacco di asma mentre torna dal funerale della madre : Syria muore a 11 anni : Tragedia a Londra: Syria Coutain-Harebin, di 11 anni, è morta dopo essere stata colta da un attacco di asma mentre tornava dal funerale della mamma Mary, deceduta imporvvisamente sei settimane prima. "Forse sua madre aveva bisogno della sua bambina, e la bimba aveva bisogno della mamma", ha commentato un amico di famiglia.Continua a leggere