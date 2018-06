wired

: 211 – Rapina in corso ci mette tantissimo ma alla fine inizia a sparare - micheleiurillo : 211 – Rapina in corso ci mette tantissimo ma alla fine inizia a sparare - pcexpander : 211 – Rapina in corso ci mette tantissimo ma alla fine inizia a sparare #pcexpander #cybernews #notizie #news -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Quanto è accettabile attendere, in un film di serie B, per andare al sodo, cioè per andare a quella parte che qualifica il film al genere cui appartiene (le scene di paura in un horror, quelle d’amore in un melò o quelle d’azione in un film d’azione)? 211 –inprova questa domanda con una partele infinita in cui getta le basi per tantissime trame e tantissimi personaggi diversi, come se davvero non fosse quello che è, come se fosse un film ad alto budget con tante star, una durata lunga e una storia presa magari da un fatto reale. Invece il film è pura serie B, tutto funzionale all’azione edel suo titolo, pieno di seconde, se non proprio terze linee di Hollywood capitanate dstar per antonomasia dei B movie dei nostri anni: Nicolas Cage. È tutto perfetto in teoria se non fosse per l’appunto per una lunghissima impostazione di una ...